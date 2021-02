Marcelino. A polémica resgatada

Há pouco mais de uma semana, muitos portugueses não sabiam quem era Marcelino da Mata. Não sabiam que o militar português mais condecorado era um negro, nascido na Guiné-Bissau, que lutou sob a bandeira portuguesa na Guerra de África.

Hoje, já depois da sua morte a 11 de fevereiro, devido à covid-19, o seu nome, mas não a sua história, parece ter sido objecto de resgate e serve agora de pregão – político e ideológico – para uma nova polémica. A controvérsia à volta de Marcelino da Mata só prova que as feridas da história recente do país continuam por sarar, numa sociedade que parece não saber nem querer fazer as pazes com o seu passado colonial.

A figura de Marcelino da Mata está longe de ser consensual. Há quem o aclame como herói e elogie a sua bravura e coragem, mas há também quem o considere um criminoso de guerra capaz das maiores atrocidades. Ideologias à parte, certo é que é o mais condecorado oficial português de sempre – recebeu a Torre e Espada, três Cruzes de Guerra de 1ª classe, uma de 2ª e outra de 3ª – e não teve honras militares no seu funeral, que, no entanto, contou com a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa; do chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, almirante Silva Ribeiro, e do chefe do Estado-Maior do Exército, general Nunes da Fonseca.

A ausência de honras militares no funeral foi justificada ao Nascer do SOL com o atual contexto pandémico. «De acordo com o Plano de Contingência covid-19 do Exército, e no rigoroso cumprimento das orientações sanitárias das autoridades de saúde, o Exército informa que se encontram suspensas as honras militares fúnebres, constantes no Regulamento de Continências e Honras Militares (Decreto-Lei n.º 331/80, de 28 de agosto), entre outras cerimónias militares», justificou por escrito o gabinete do chefe do Estado-Maior do Exército.

Apesar de não ter havido honras militares, foram vários os ex-camaradas, muitos com a boina vermelha dos Comandos, que quiseram despedir-se do tenente-coronel. Entre eles estava o coronel Raul Folques, um dos oficiais vivos mais condecorados do Exército português e que, à semelhança de Marcelino da Mata, também recebeu a Torre e Espada. O oficial dos Comandos diz perceber a natureza das restrições face à covid-19, mas acredita que as boas práticas sanitárias poderiam ter sido cumpridas. «A guarda de honra poderia ser de uma só secção e em vez de virem num autocarro vinham em três», exemplificou ao Nascer do SOL.

Sobre Marcelino da Mata – com quem participou na operação histórica ‘Ametista Real’, levada a cabo pelo Batalhão dos Comandos da Guiné na região de Guidaje-Bigene, em maio de 1973 –, o coronel Folques recorda um soldado exemplar: «Portou-se como sempre se portava. Portou-se muito bem».

«É preciso perceber e enquadrar o que Marcelino da Mata fez durante toda a Guerra do Ultramar, ele foi dos poucos militares que esteve sempre presente desde que na Guiné começou a guerra até que ela terminou», sublinha o militar que chefiou um dos três agrupamentos que executou o ataque contra as forças do PAIGC (Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde).

«Foi o único militar que esteve sempre operacional, não teve nenhum descanso, não teve nenhuma pausa, esteve presente durante os 13 anos de guerra que houve na Guiné», destaca o coronel Folques, acrescentando: «Ele era português e assim continuou, fiel, como muitos. Aliás, o batalhão de Comandos da Guiné tinha à volta de 500 africanos, que sentiam, e que eram portugueses, e combatiam como portugueses».

