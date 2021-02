Os nazis de Abril e o homofóbico que fala de Paris

De acordo com as últimas sentenças da esquerda radical, António Lobo Antunes está proibido de concorrer ao Nobel da Literatura, já que pode ser considerado um «perigoso criminoso de guerra, comparado aos nazis». Também Salgueiro Maia e Marques Júnior, capitães de Abril, verão os seus nomes retirados da toponímia, pois fazem parte do mesmo grupo de perigosos criminosos de guerra. Nem Otelo Saraiva de Carvalho, nem Ramalho Eanes podem ficar descansados, pois segundo os novos inquisidores, o seu passado na Guerra Colonial assim o determina. E o melhor mesmo é nem falar em Jaime Neves, o famoso homem dos Comandos, que à semelhança de Eanes, foi um dos obreiros do 25 de Novembro.

A morte de Marcelino da Mata, o mais condecorado militar do Exército português, levantou outra vez o fantasma da Guerra Colonial, já que o antigo militar nascido na Guiné, e um dos fundadores dos Comandos, não mereceu honras de Estado, dividindo a esquerda e a direita. Houve até quem tivesse atacado o falecido militar por ter lutado por Portugal, esquecendo que ele era português. À semelhança de muitos outros militares naturais de África que foram deixados para trás, e fuzilados depois do 25 de Abril. Também Marcelino da Mata acabaria por ser torturado, mas em Portugal, por militares afetos ao MRPP. Mas calculo que as torturas dos fanáticos do MRPP sejam algo que não interessa discutir à esquerda revolucionária, até porque se estava em pleno período revolucionário. Afinal, as táticas da PIDE eram válidas para todos os traidores à pátria que tinham combatido em nome de um ideal, que era o da coesão do território nacional.

Leia o artigo na íntegra na edição impressa do jornal. Agora também pode receber o jornal em casa ou subscrever a nossa assinatura digital.