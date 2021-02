Poiares Maduro: "De pouco nos serve esta estabilidade política em que temos vivido"

Portugal está a atravessar um momento muito difícil devido à pandemia. É já possível perceber o que falhou?

Para já, sabemos que falhámos e em várias dimensões. Temos uma das maiores taxas de mortalidade por covid-19, mas também um forte crescimento da mortalidade para além da que é atribuída diretamente ao vírus. Sabemos que a interrupção do ensino presencial e a falta de preparação do ensino à distância vai ter consequências gravosas para muitos jovens. E sabemos que somos um dos países mais afetados economicamente. Escrevi recentemente sobre a necessidade de fazermos um juízo profundo sobre as razões do nosso fracasso na gestão da pandemia. Não planeámos ou planeámos mal, mas é importante perceber porquê. No fundamental, penso que é reflexo da pouca qualidade das instituições e processos de decisão em que assentam as nossas políticas públicas, conjugada com uma gestão governativa em que os incentivos políticos de curto prazo predominam.

Escreveu, recentemente, que não soubemos usar a ciência. Teria sido possível com a ajuda da ciência controlar o crescimento do número de mortes e de infeções?

As autoridades políticas invocaram muito a ciência, mas sem a saberem incorporar nos seus processos de decisão. Os países com melhores práticas tinham, ou criaram, comissões científicas de acompanhamento. Nós organizamos umas conferências com cientistas. Não é essa a forma apropriada de usar a ciência. Esta situação exige um acompanhamento permanente por cientistas de diferentes disciplinas com base em informação comum e validada por todos e a partir da qual se consolidam e fazem recomendações científicas. Era isso que devíamos ter feito. Em vez disso tivemos uma cacofonia científica que o Governo podia usar para defender uma coisa e o seu contrário.

A pressão para avançarmos com um confinamento geral, nomeadamente o encerramento das escolas, a partir de certa altura, foi grande, mas também existiu, antes disso, uma grande pressão para aliviar as restrições por causa da economia. Como se lida com uma situação em que salvar vidas pode ter consequências nefastas na economia e na vida das pessoas?

Lá está, a forma de preservar racionalidade no processo de decisão num contexto em que essas pressões são naturais é criando instituições fortes que estejam insuladas dessa pressão e possam fazer recomendações cientificamente robustas mesmo quando não sejam as politicamente mais fáceis ou desejadas. Ao poder político compete depois fazer o equilíbrio com as pressões sociais e comunicar de forma clara e transparente aos cidadãos. Um dos maiores equívocos que o Governo permitiu que se gerasse foi a ideia de que tínhamos de optar entre o controlo da pandemia e a proteção da economia. É hoje claro que a melhor forma de proteger a economia é ter um controlo eficaz da pandemia. Os países que foram mais eficazes a controlar a pandemia são também aqueles que estão melhor economicamente.

Estamos preparados para enfrentar a crise económica e social que resulta das restrições impostas pela pandemia?

Temo que não.

