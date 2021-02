Dalila Carmo: "Somos um país pobre com uma fachada dourada"

Está a preparar uma peça de teatro cuja data de estreia ficou suspensa por causa da pandemia. É bom ter mais tempo para fazer a preparação ou frustrante ter de esperar para ver o resultado?

Nem uma coisa nem outra. O tempo em que se para não há grande preparação. Nós podemos trabalhar no texto em casa, mas uns sem os outros não conseguimos progredir, porque isto é um trabalho de equipa. Nós chegamos às cenas uns com os outros, nos ensaios, a fazer, a repetir vezes sem conta e à procura. Isolados em casa não dá, não é coisa que se possa fazer por Zoom, nós não temos teletrabalho. Os ensaios são físicos, os ensaios são acerca de proximidade e não de distanciamento. Não é possível ensaiarmos em casa uns com os outros, isso não acontece. Porque sem corpo e sem aproximação a cena não acontece. Para outros projetos pensados para esse formato, talvez. Aliás, eu vi um projeto no ano passado em Inglaterra que foi a primeira peça pensada para ser em Zoom. Cada ator dizia um texto a partir de sua casa, mas é outro tipo de projeto, não é este. Este projeto exige que as pessoas estejam em cena umas com as outras e só nesse momento é que as cenas acontecem. E, portanto, podemos decorar o texto e chegar aos ensaios com tudo sabido, mas até vamos estar a viciar algumas coisas para as quais ainda não temos resposta. É bom chegarmos aos ensaios e descobrirmos as coisas nos ensaios sem irmos com uma ideia preconcebida, porque, quando chegamos lá, essa ideia acaba por diluir-se e não faz qualquer sentido porque é pensada unilateralmente. Em relação a sermos penalizados, obviamente que cria uma ansiedade, nós ficamos expectantes. Estreamos um mês depois, dois meses… é muito difícil, independentemente de ser no trabalho ou na vida, lidar com o curto prazo. Nós amanhã íamos ter uma filmagem para a peça, que tem imagens filmadas no seu decorrer. O elenco foi-se testar e uma pessoa deu inconclusiva. Isso faz com que eu, neste momento, não saiba se amanhã vou trabalhar ou não. Estamos à espera do segundo resultado dessa pessoa. É uma chatice. Nós deixamos de ter vida no médio e no longo prazo, como é um pouco inevitável, mas quando nós não sabemos o que vamos fazer hoje ao final do dia, a situação começa a tornar-se mais grave e deixa-nos a todos com uma grande incerteza. Não acredito que essa incerteza prejudique o espetáculo, muito pelo contrário, se o espetáculo tiver alguma coisa a levar com os efeitos colaterais desta pandemia será uma vontade ainda mais desesperada de fazer bem as coisas, mas até isso, só quando lá estivermos é que vamos ter a oportunidade de exercitar. Em casa vamos exercitando, estudando, colecionando referências, mas não acredito que haja um crescimento individual enquanto estamos sozinhos em casa à espera.

Já fez teatro, cinema e telenovelas. O que lhe dá mais prazer?

Depende. Não se pode falar em formatos sem se falar em conteúdos. Há muita gente que diz ‘É no palco que me sinto bem’, mas no palco também se fazem projetos que não nos dão prazer nenhum. Tudo depende do texto, de quem nos encena, de como corre esse processo, o trabalho, como foi o resultado, do quão felizes nós fomos durante… E eu acho que eu sou feliz a fazer tudo desde que seja um bom projeto com um bom conteúdo. Acho que prefiro falar assim do que falar de um formato em específico.

Já aceitou algum projeto para o qual tinha expectativas altas e depois acabou por ficar desiludida?

Já, imensos, mas não vou falar sobre isso.

Disse numa entrevista que tenta encontrar as personagens dentro de si de modo a não representar. Consegue sempre fazer isso?

Não. A minha questão em relação a isso não é tentar não representar, eu não gosto é de ver a representação, não gosto de a sentir. Eu acredito na pluralidade. Nós somos muita coisa. Nós somos vermelhos, amarelos, azuis, verdes, castanhos e brancos. Nós temos as cores todas, e dentro dessa pluralidade podemos explorar algumas características que servem aquela personagem. Acima de tudo nós temos de servir aquela personagem, não é aquela personagem que nos tem de servir a nós. Cada ator tem um cardápio de possibilidades à sua escolha. Pode trabalhar a partir das suas memórias sensoriais e afetivas, pode usar a sua imaginação, pode usar a sua observação. Tudo isto são ferramentas e nenhuma é mais importante do que a outra, todas elas são necessárias. E depois isto é um bocadinho trabalho de cozinha: é como perguntar a um cozinheiro como é que ele fez aquele bolo, é um processo íntimo de construção. Para cada personagem eu faço um TPC diferente. É consoante os dados que eu vou tendo da personagem. Obviamente que para teatro e para cinema o tronco está completo, nós sabemos o percurso da personagem e por isso é mais fácil, dentro daquelas características, nós desenvolvermos um comportamento e um perfil físico e psicológico. Quando estamos em televisão nós não sabemos o rumo das personagens, vão-nos dando os guiões à medida que nós vamos fazendo. Nesse caso tens de deixar a personagem mais aberta de forma a que, quando receberes informação contraditória, poderes ser capaz de assimilar e seres coerente, isso é o mais difícil. Nessas circunstâncias o trabalho de construção da personagem é um work in progress. Eu costumo dizer que durante um mês ou dois ainda não sei quem é aquela personagem e só ao terceiro mês é que começo a saber. Ao princípio estou só a tatear. Acima de tudo eu acredito na pluralidade do ator e que todas as ferramentas são válidas desde que o resultado seja válido também. Tudo é essencial e há muitos caminhos possíveis. É o conjunto da imaginação, observação e o nosso próprio cardápio de emoções e de vivencias porque nos todos já passámos por muitas situações paradoxais que são matéria prima.

