"Desconfinamento começará pelas escolas", diz Mariana Vieira da Silva

A dirigente socialista e ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, afirmou, este sábado, que o desconfinamento começará pelas escolas, referindo que o Governo já manifestou essa intenção.

"Eu queria dizer que me revejo nesse problema. Não é por acaso que se procurou evitar o encerramento de escolas até ao limite do possível e que o Governo também já disse que é precisamente pelas escolas que recomeçará o desconfinamento", afirmou a ministra no encerramento de um fórum promovido pela Juventude Socialista (JS) intitulado "Vencer o futuro - Faz ouvir a tua voz", em que participou, através de videoconferência, a título pessoal.

Mariana Vieira da Silva aproveitou a oportunidade para sublinhar que "apesar de as escolas estarem fechadas, são servidas cerca de 18% das refeições normais de um período de não encerramento de escolas", considerando que "não é um valor assim tão pequeno".

"Neste encerramento de escolas se incluíram medidas que não existiram no primeiro [encerramento de escolas], nomeadamente a possibilidade de alunos com terapias adicionais, com necessidades educativas especiais continuarem a ir à escola presencialmente - e estão a ir", acrescentou.

A governante lembrou também que é possível agora identificar "alunos que precisam de estar presencialmente na escola, não podem estar na escola à distância". E frisou: "Muitas vezes desvalorizamos esse trabalho que está a ser feito".

"A nossa vida tem sido muito marcada pela pandemia e eu queria dizer que vai continuar a ser", concluiu.