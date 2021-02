Trump quis dar boleia a Kim Jong-un no avião presidencial norte-americano

Donald Trump ofereceu uma boleia de regresso a casa a Kim Jong-un, no avião Air Force One - a aeronave da Força Aérea dos Estados Unidos que transporta o Presidente do país – depois da cimeira de Hanói, no Vietname, em 2019.

A revelação foi feita no documentário da BBC ‘Trump Takes On The World’, que destaca que o convite do então Presidente dos EUA "surpreendeu até os diplomatas mais experientes". De realçar que a reunião não teve qualquer resultado positivo para a relação entre os EUA e a Coreia do Norte, mas, ainda assim, Trump quis levar Kim Jong-un a casa.

À BBC, Matthew Pottinger, vice-conselheiro da Segurança Nacional de Trump, contou que Trump sabia que Kim tinha ido para o encontro “numa viagem de vários dias de comboio da China até Hanói" e que o podia levar a casa apenas em duas horas.

Contudo, a proposta foi imediatamente recusada. De realçar que, caso Kim Jogn-un tivesse aceitado, seria a primeira vez que o avião presidencial norte-americano aterraria em Pyongyang, podendo colocar em risco a segurança de Trump.