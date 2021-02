Atrasos da AstraZeneca obrigam a "ajustes" no plano de vacinação mas "objetivo não está comprometido", garante Governo

AstraZeneca anunciou recentemente que poderá fabricar na União Europeia apenas metade das doses que deve fornecer à UE no segundo semestre, mas insiste que irá entregar todas as doses prometidas.

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, disse, esta quarta-feira, que os atrasos na entrega de vacinas pela farmacêutica AstraZeneca irão obrigar a “ajustes” no plano de vacinação contra a covid-19, mas garantiu que o “objetivo não está comprometido”.

“O objetivo não está comprometido mas o timing é ajustado”, disse o ministro, numa conferência de imprensa conjunta com Marta Temido, para falar sobre a entrega de 5% das vacinas recebidas por Portugal aos Países Africanos de Língua Portuguesa (PALOP) e para Timor Leste.

"A recalendarização no plano interno obriga à recalendarização na cooperação. A nossa estimativa é iniciar o processo de distribuição de 5% das vacinas que afetámos a fins de cooperação bilateral o mais cedo possível ao longo do próximo semestre", indicou.

Santos Silva recordou ainda que o número de doses compradas pela União Europeia excede o número de residentes na Europa, não só porque várias vacinas são de duas doses, mas porque se “trabalha com uma margem de segurança”. Segundo o ministro, no caso da AstraZeneca, há um compromisso da farmacêutica em acelerar a produção para compensar os atrasos.

O governante destacou ainda que não é por "haver dificuldades temporárias ultrapassáveis de distribuição de vacinas segundo o timing contratualizado" que Portugal deixará de cooperar no plano internacional. "Dizemos que essa é uma dificuldade adicional e transitória que gerimos, quer no quadro de aplicação interna, quer no quadro da sua disponibilização internacional", destacou.

