Economia

26 de fevereiro 2021

TAP. Pilotos aprovam acordo de emergência

A maioria da classe profissional acabou por dar o ‘sim’ ao acordo de emergência: fonte do sindicato confirmou ao Nascer do SOL que votaram a favor do acordo 617 pilotos e 578 votaram contra. Houve ainda 18 abstenções e um voto em branco. Falta agora apenas conhecer os resultados da votação dos tripulantes, promovido pelo Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil.