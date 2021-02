António Maia Gonçalves: "Desconfinar antes de mudar o chip da testagem é brincar com o fogo"

António Maia Gonçalves, médico intensivista na Casa de Saúde da Boavista, no Porto, diretor clínico da Unilabs e especialista em bioética defende que só um desconfinamento muito bem feito pode evitar o ressurgimento da pandemia. Fala das marcas de um ano de pandemia e critica o timing e o modo como eutanásia foi aprovada no Parlamento. “Os conceitos são vagos e os médicos não são juristas”.

Vai fazer um ano da confirmação dos primeiros casos de covid-19 em Portugal. Que balanço faz?

Tem sido um desafio permanente, constantemente a trabalhar em cima do desconhecido.

Continua a ser desconhecido?

Há sempre novos desafios. Em termos virológicos temos as novas variantes que não sabemos que consequências irão ter. Temos o problema da eficácia ou não da vacinação, se vamos conseguir cumprir o calendário arrojado de ter 70% da população vacinada até agosto.

Parece-lhe otimista?

Devíamos tentar fazer com que fosse um desígnio nacional. Creio que é isso que o novo coordenador tem tentado fazer. Vemos os obstáculos nas entregas de vacinação, mas temos de criar uma dinâmica de vitória. E depois há tudo o que ficou à margem da pandemia e que agora tem de ser uma prioridade, os rastreios oncológicos, as cirurgias. Temos dois desafios enormes pela frente: conseguir o controlo da pandemia, e não podemos arriscar perder mais vidas, e começar a responder às outras doenças todas.

E depois a prova de fogo será o próximo outono?

Depois destes meses, seguramente. É quando vamos perceber o efeito de tudo. Todos os anos é assim, as infeções começam a aumentar em outubro. Não é só o frio, é o regresso aos espaços fechados, às escolas, tudo o que vivemos. Esperamos que a imunidade da vacina dure pelo menos um ano, no próximo inverno iremos perceber. Agora temos de preparar a recuperação das doenças não covid, desconfinar com cuidado e nesse sentido esta terceira vaga terá feito com que as pessoas interiorizem mais a importância de manter os cuidados, tem de ser motivador. Da parte do Governo há o compromisso de uma testagem massiva e de uma estratégia de contact trace mais eficaz e isso será fundamental.

Ainda não se materializou a estratégia de testagem massiva. Esperava já ver sinais disso?

Mudar o chip nunca é fácil. Os médicos, o SNS24 têm de interiorizar as novas regras de rastrear até contactos de baixo de risco e não tenho dúvidas de que em oito a dez dias isso estará no terreno com muito mais vigor. É fundamental que esteja. Seguramente alguma coisa falhou nos últimos meses, não tivemos uma estratégia de testagem musculada. Acredito que com isso conseguiremos começar a recuperar alguma normalidade, sendo certo que durante algum tempo a vida continuará a ser diferente.

Por quanto tempo?

Há um investigador da Universidade de Yale que diz que vamos ter de novo os loucos anos 20. Creio que não será assim e que vamos continuar a ter cuidados. Poucas serão as famílias que não terão sido enlutadas de alguma forma e a morte em tempo de pandemia foi muito dura. Acho que as pessoas vão voltar à normalidade mas com cuidado. Imagino que há muita gente que nunca mais vai tirar a máscara. Há novas rotinas, arejar espaços, não juntar muita gente num sítio pequenino, mais cuidados com a higiene. Há uns anos houve um ministro que disse que os médicos não levavam as mãos. Ficámos todos muito ofendidos, mas é verdade.

Há uns anos a polémica foi com o secretário de Estado Fernando Leal da Costa, quando defendeu que os profissionais de saúde não deviam usar brincos, pulseiras...

Estava a recordar-me do ministro Correia de Campos o ter dito, mas com certeza que há hábitos que agora se reforçaram nos hospitais. A prova é que as infeções adquiridas em meio hospitalar reduziram imenso neste período da pandemia.

Mas houve casos de pessoas internadas com covid-19 que contraíram infeções, até situações fatais.

Um doente quando vai para os cuidados intensivos está sujeito a uma série de procedimentos invasivos. Tem um tubo endotraqueal para ser ligado ao ventilador. Tem um cateter venoso central para administrar fluídos. O risco de uma infeção é maior e vimos que há uma suscetibilidade de sobreinfeção nos doentes com covid-19 que é muito superior à dos outros doentes e a que não estávamos habituados. Mas, no geral, nos hospitais, o que temos visto é uma diminuição das infeções. Muitas vezes uma pessoa é internada e apanha uma infeção do vizinho do lado, e isso ao longo deste muito ano foi menor. Acredito que vão sair daqui boas práticas para os hospitais.

Que imagens lhe ficam deste ano?

A humanidade dos profissionais, mesmo dos mais novos.

Leia a entrevista na íntegra na edição impressa do jornal. Agora também pode receber o jornal em casa ou subscrever a nossa assinatura digital.