André Jordan: "O Museu dos Descobrimentos faz muita falta"

Por ter angariado muito dinheiro para causas humanitárias defendidas pela coroa britânica, André Jordan foi agora distinguido com a Ordem do Império Britânico. ‘Em Portugal seria um escândalo’.

Nasceu na Polónia, em 1933, em Lviv, hoje Ucrânia. Para fugir aos nazis, a família chegou ao Brasil em 1940. André Jordan acabaria por chegar a Portugal antes de 1974, tendo feito uma das obras mais emblemáticas do turismo europeu: a Quinta do Lago. Seguiram-se outras e, atualmente, é no empreendimento de Belas que aposta o luso-brasileiro.

Foi uma grande surpresa para si receber esta distinção da Ordem do Império Britânico?

Foi muito simpático da parte dos ingleses. Eu ando no Duke of Edinburgh’s International Award há 30 anos e fiz muitas coisas. As casas reais são muito isoladas das pessoas. Há aqueles assessores que são antigos militares ou antigos diplomatas que têm a honra de servir a casa real. Eles fecham o circuito à volta do chefe e as pessoas não têm muito acesso, só quando há eventos. A própria Rainha e a família toda são patrocinadores de centenas de organizações.

De que tipo?

Hospitais, caridades, universidades, coisas de interesse público. Basicamente, todas as organizações de Inglaterra têm um patrono real. Fui a dezenas de eventos do Award com o duque de Edimburgo e com o príncipe Eduardo e a mulher.

Porque acha que foi distinguido com esta ordem?

Fui distinguido por ter apoiado muito as iniciativas e ter conseguido apoios e dinheiro. Fui presidente sete anos do Prémio Infante D. Henrique em Portugal, cujo presidente de honra é Dom Duarte, duque de Bragança; criei com um amigo inglês, que já morreu, uma organização que faz eventos de golfe em vários países para angariar fundos. A final é realizada em Londres, com um banquete de entrega de prémios no Castelo de Windsor, é um programa de muito sucesso. Angariámos mais de cinco milhões de libras, através de patrocínios e inscrições de participantes.

Foram aplicados onde?

Nos programas do Award, no mundo inteiro. Aliás, o Award funciona assim: só a gestão é que é remunerada.

Que tipo de programas?

Há quatro programas: serviço público, aventura, ciências e atividades desportivas. E tem categorias. Há muitas atividades dentro de cada categoria. E isso tudo precisa de gestão, de administração e, nos 140 países, o prémio outorga medalha de ouro, prata e bronze. Eles fazem nas férias. Tem muito sucesso, os jovens gostam. Depois criaram a segunda vertente, de cujo conselho fundador eu faço parte, que é de ajuda a crianças carentes nos lugares mais pobres, como em África, por exemplo – escolas, ambulatórios. Trata-se de uma coisa grande e tem uma organização central que custa dinheiro. O príncipe Filipe, no discurso que fazia no banquete anual, dizia sempre que uma organização de caridade quanto mais sucesso faz, de mais dinheiro precisa. O duque supervisionava toda a atividade, faz 100 anos em junho. Agora, quem cuida do Award é o príncipe Eduardo. Há gente muito importante, milionários, grandes empresários. Eu nunca entrei com muito dinheiro porque não sou um grande milionário, mas fiz muito.

Leia a entrevista na íntegra na edição impressa do jornal. Agora também pode receber o jornal em casa ou subscrever a nossa assinatura digital.