Nova moda: O clubhouse

A mais recente moda e fenómeno até é o Clubhouse: uma rede a que se acede só sob convite, que usa apenas a voz e que apesar de ter sido lançada em março de 2020, vê hoje o seu hype a chegar a todo o lado. Após o lançamento, rapidamente chegou a mais de 2 milhões de utilizadores e mais não é do que uma sala onde todos podemos entrar e ouvir e participar na conversa. Como se fosse um podcast live onde de facto conseguimos interagir.

O funcionamento é simples: um moderador, convidados e ouvintes que podem ‘levantar o dedo’ sempre que quiserem falar ou participar. Num registo live e dando possibilidade às pessoas de contactarem diretamente com universos que de outra forma não teriam acesso. Este formato em tempos de pandemia e confinamento ganha ainda maior relevância, com as pessoas a procurarem todo e qualquer tipo de entretenimento. Todo e qualquer tipo de escape ou de novidade que nos faça ligar aos outros e colmatar a falta de convívio e sociabilização que todos vivemos. A grande questão é se vai durar pós-pandemia mas a verdade é que a própria aplicação tem vindo diariamente a fazer atualizações que podem indicar uma capacidade de adaptação ao que pode vir por aí.

No nosso mercado já muitas celebridades e opinion leaders marcam presença na rede e participam em variadas conversas com conteúdo relevante e dando palco e acesso a fóruns que são novos para as pessoas e no limite mais enriquecedores. É também claramente um palco para que façam também marketing de si próprios e isto poderá ser algo que canse a médio prazo e leve pessoas a saírem da rede, mas a verdade é que os tempos levam a este enaltecimento do ego.

O fenómeno é tal que já tivemos o momento Elon Musk em que ele conduziu uma entrevista e quase ‘crashou’ a plataforma; ou quando supostamente Brad Pitt discutiu ferozmente questões ambientais numa das salas para depois percebermos que se tratava de uma conta falsa.

Em duas semanas a aplicação passou de 3.5 milhões de downloads para mais de 8 milhões contando com Mark Zuckerberg e todo um rol de celebridades entre os seus novos membros, mostrando bem a atenção que de repente este novo formato desperta.

Neste momento não existe ainda um modelo de negócio que permita às marcas comunicar na app ou perceber sequer quais as oportunidades, mas já há marcas a criarem salas, a ativarem os seus influenciadores ou a lançarem informalmente temas para garantir que são faladas neste novo local da moda.

Disponível nesta fase apenas para iPhone, o desenvolvimento para Android já está on going e o futuro promete… mas como em tudo o que diz respeito à tecnologia e à inovação nunca sabemos o tempo que dura ou o que virá a seguir. Mas por agora experimente o Clubhouse, descontraia e aproveite o tempo em casa para conversar… ou simplesmente para ouvir.

*Diretora Criativa Havas Sports & Entertainment