Idade da reforma volta a subir em 2022

A idade legal de acesso à reforma vai voltar a subir em 2022 para os 66 anos e sete meses, mais um mês, segundo um diploma publicado em Diário da República (DR), esta quarta-feira.

"A idade normal de acesso à pensão de velhice do regime geral de Segurança Social em 2022, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 187/2007, de 10 de maio, na sua redação atual, é de 66 anos e 07 meses", lê-se na portaria, com efeitos a partir de 1 de janeiro de 2021.

Sublinhe-se que a idade de acesso à pensão de velhice varia em função da esperança média de vida aos 65 anos de idade, um indicador que o Instituto Nacional de Estatística (INE) atualizou, em novembro, para os 19,69 anos.