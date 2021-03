Speaker do FC Porto chama "porco" a Cristiano Ronaldo e ataca família Aveiro

O oficial de ligação dos adeptos e speaker do FC Porto, Fernando Saul, reagiu ao apuramento do FC Porto, e consequente eliminação da Juventus, para os ‘quartos’ da Champions nas Stories do Instagram com ataque a Cristiano Ronaldo e à sua família.

"Está vingado Basileia contra os ladrões de Itália, e está vingado o que o porco do Ronaldo fez no Dragão. Que raça que orgulho, isto é Porto! Carneirada da mouraria guardem os posts!", lê-se numa frase de uma imagem publicada nos Instastories de Fernando Saul, que deixam de estar visíveis passadas algumas horas.

"Estou à espera do vídeo da Dolores e dos desdentados da família", lê-se noutra imagem.

Esta não é a primeira vez que o speaker do FC Porto faz publicações polémicas nas redes sociais, em 2019 publicou uma fotografia com o emblema do canelas, com a legenda: "Carnide a tremer", fazendo referência ao Benfica e ao sorteio da Taça de Portugal.