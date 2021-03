Layoff alargado a empresas que não encerraram mas que foram afetadas pela pandemia e a sócios-gerentes

O Governo apresenta as novas medidas de apoio à Economia, aprovadas em Conselho de Ministros, na quinta-feira. Acompanhe aqui a conferência de imprensa.

[em atualização]

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, o ministro de Estado, da Economia e Transição Digital, Pedro Siza Vieira, o ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, a ministra da Cultura, Graça Fonseca, e o secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, estão a apresentar, esta sexta-feira, as medidas de apoio à economia, na sequência do plano de desconfinamento apresentado ontem pelo primeiro-ministro.

Governo diz que em causa estão apoios “mais abrangentes e direcionados a setores mais afetados” num valor superior a seis mil milhões de euros.

Ana Mendes Godinho confirmou o alargamento do lay-off a empresas que não foram obrigadas a encerrar mas que foram fortemente afetada e a sócios-gerentes.

A ministra da Cultura, Graça Fonseca, anuncia que foi alargado o apoio extraordinário aos artistas, autores, técnicos e outros profissionais da cultura para três meses, que corresponde a um apoio de 438 euros para os meses de março, abril e maio.