Fátima Bonifácio: "Detesto mudanças revolucionárias, dão sempre mau resultado"

Considera-o o maior inimigo da liberdade, mas acha que o Partido Comunista tem todo o direito não só de existir como de pôr bandeiras onde quiser. Pessimista por natureza, vê ainda assim com bons olhos a emergência do Chega. Acredita que André Ventura pode transformar-se de um ‘arruaceiro’ num líder da direita clássica, democrática e liberal.

Uma placa discreta à entrada do prédio – um bloco residencial modernista – assinala que o projeto foi distinguido com o Prémio Valmor. «Isso até foi uma ideia minha, mas não sabia que tinham posto lá a placa», comenta Maria de Fátima Bonifácio. Lá em cima, das janelas da sala de estar, avista-se o pequeno jardim das traseiras. Onde agora estão as árvores com uma floração cor-de-rosa vibrante havia outrora «um parque de betoneiras», recorda. «Comprei a casa em planta. Quando me entregaram o apartamento, o prédio não tinha porta e estava circundado por uma vedação de madeira. Estava tudo bastante selvagem, mas achei que tinha potencial». Não se enganou.

Numa pequena visita guiada ao gabinete onde trabalha – e donde têm saído alguns textos controversos –, a historiadora de 73 anos revela que doou recentemente dois terços da sua biblioteca. Mesmo assim, as estantes continuam muito bem compostas. «Sentia-me estrafegada!», desabafa. «Havia livros por todo o lado. Para que quero livros que nunca vou ler na vida?».

Outra das razões por que fez essa doação foi ter tomado a decisão de que não voltará a escrever sobre História de Portugal do século XIX, o seu campo de especialidade. A biografia do seu amigo António Barreto que publicou em 2016 (António Barreto: Política e Pensamento, ed. D. Quixote) deixou-a «exaurida».

Agora prefere dedicar-se à leitura de livros que lhe dão prazer, como as memórias de Tayllerand, uma biografia de Churchill ou Génio e Ansiedade – Como os Judeus Mudaram o Mundo (1847-1947), de Norman Lebrecht, que tem no Kindle que a filha lhe ofereceu. Já uma biografia de Metternich, o estadista e diplomata austríaco do tempo de Napoleão, está em vias de voltar para a prateleira. «Acho que não vou chegar ao fim. É um personagem chato, e o livro também. E eu não estou em idade de ler por obrigação».

Há pouco disse-me que doou a sua biblioteca. Mesmo assim ainda vemos as estantes bem preenchidas.

Doei dois terços, uns 3500 livros.

Não teve pena?

Não. Era tudo livros que eu sabia que não iria reler, e alguns que estavam por ler, ou só vagamente folheados, mas sabia que nunca iria ler aquilo. Para quê estar a atafulhar a minha casa?

O que tem feito nos últimos tempos?

Tenho lido, escrevo para o Público… Mas só escrevo quando tenho alguma coisa para dizer. Não tenho aquela coisa de pensar ‘o que é que vou escrever esta semana?’... Já cumpri deveres durante quase cinquenta anos, it’s quite enough. Agora, se me pergunta se tenho saudades do tempo em que trabalhava de manhã à noite, digo-lhe que sim. Mas já não estou capaz disso. E quanto menos se faz, menos vontade se tem de fazer…

É a lei da inércia.

Se você precisar de uma coisa com muita urgência escolha uma pessoa que trabalhe muito, porque se pede um texto a alguém que não tem nada que fazer, o texto nunca mais aparece. [risos] Se bem que eu não funciono assim, porque tenho um feitio que é o contrário disso.

