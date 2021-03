A porta sem tranca

Depois da Holanda, da Bélgica, da Suíça e do Luxemburgo, foi a vez da vizinha Espanha legalizar a eutanásia, precisamente na mesma semana em que, em Portugal, o Tribunal Constitucional (TC) declarou desconformes à Constituição várias normas do diploma que pretende despenalizar a morte medicamente assistida.

Não obstante a declaração de inconstitucionalidade, cantaram de galo os defensores da eutanásia com as leituras mais imediatistas do acórdão proferido esta semana pelo TC, regozijando-se com o pressuposto de que, apesar do reconhecimento da inconstitucionalidade de quatro das normas às quais o Presidente Marcelo suscitara reservas, a maioria dos juízes conselheiros antecipou a pronúncia pela conformidade da morte medicamente assistida em casos extremos – e a definir pela lei que visará ultrapassar os obstáculos agora erguidos pelo TC – com o princípio da inviolabilidade da vida humana consagrado na Constituição.

Isto porque, em sede de declaração de voto, apenas quatro dos doze juízes conselheiros (Maria José Rangel de Mesquita, Maria de Fátima Mata Mouros, Lino Rodrigues Ribeiro e José António Teles Pereira) divergiram do entendimento expresso no acórdão, pese embora a questão (inteligentemente) não tenha sido suscitada pelo Presidente constitucionalista.

Pretendendo os defensores da eutanásia que este acórdão dispensa nova e futura pronúncia do TC, arrumando definitivamente a questão.

