Alberto Gonçalves: "Salvo raríssimas exceções, não convivo com políticos. Deus me livre"

O ex-Presidente da República Cavaco Silva disse há uns dias que vivemos numa situação de democracia amordaçada. Rui Rio, quando lhe pediram um comentário sobre estas declarações, queixou-se de que há muitos comentadores afetos ao PS. O comentário político está refém das agendas dos partidos?

Sobre o dr. Rio e o comentário do dr. Rio, a verdade é que também há diversos líderes partidários demasiado afetos ao PS. Quanto à questão propriamente dita, há muitos anos que uma excentricidade nacional é o papel de dirigentes partidários enquanto comentadores.

É uma particularidade nossa?

Em mais nenhum país civilizado havia semelhante coisa – e se havia o país não era inteiramente civilizado. Hoje, essa bizarria mantém-se, mas com uma agravante: os políticos que fazem comentário ou são do Partido Socialista ou, a julgar pelo que dizem, podiam muito bem ser do Partido Socialista. E mesmo entre os comentadores civis a reverência ao Governo é esmagadora e, para quem não aprecia regimes do género cubano, embaraçosa.

Quase todos os políticos com ambição têm um programa de comentário. Aquela ideia de que a televisão faz os políticos é verdadeira?

É possível que sim, embora a inversa também o seja: às vezes, parece que os políticos é que fazem a televisão. Um autarca de Lisboa (Fernando Medina], por exemplo, é comentador regular de um canal. Talvez no Burundi ou na Venezuela haja casos similares. De qualquer modo, e a julgar pelo próprio Presidente da República, a televisão faz péssimos políticos.

Costuma ter reações negativas dos partidos ou de alguns políticos sobre os artigos que escreve nos jornais?

Reações diretas, que me lembre, nunca. No máximo, tive alguns telefonemas educados a esclarecer um pormenor ou outro. E já tive algumas invocações do direito de resposta, mas essas foram naturalmente públicas. O que também me aconteceu foi um ou outro político concordar comigo e mandá-lo dizer por interposta pessoa, tudo em privado. Salvo raríssimas exceções, não convivo com políticos. Deus me livre.

Disse numa entrevista que o PS controla os empresários, os outros partidos, os media… O Partido Socialista ganhou todas as eleições desde a criação da geringonça, com exceção das presidenciais em que não apresentou candidato, e continua com bons resultados nas sondagens, apesar da pandemia e da crise económica. É mérito de António Costa ou os partidos à direita do PS têm um problema?

A existirem, os méritos do dr. Costa são a ambição e a manha. E a noção de que há uma quantidade suficiente de portugueses que vive direta ou indiretamente à conta do Estado, fora os portugueses que também sonham viver assim. Em países de gente propensa à dependência, manter boa parte dessa população satisfeita ou esperançosa é o bastante para se ganhar eleições. A isto acresce a endoutrinação a cargo dos media.

