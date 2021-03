Depósitos com valor mais alto de sempre: 163,8 mil milhões em fevereiro

O confinamento fez crescer os depósitos nos bancos, tendo atingido o valor mais alto de sempre. Em fevereiro, o valor atingiu os 163,8 mil milhões de euros. Os dados foram revelados esta quinta-feira pelo Banco de Portugal (BdP) que revelam que a taxa de variação anual (tva) foi de 8,9%, valor 1,1 pontos percentuais (pp) acima do registado em janeiro.

Já no que diz respeito aos empréstimos concedidos pelos bancos a sociedades não financeiras, estes apresentaram uma taxa de variação anual de 11,2%, mais 1,3 pontos percentuais do que o observado no mês anterior.

“Destacou-se a subida dos empréstimos às médias e às pequenas empresas, cujas tva aumentaram 1,5 pp e 1,4 pp para 7,2% e 15%, respetivamente”, informa o banco liderado por Mário Centeno.

O banco central informa ainda que a tva dos empréstimos a particulares para habitação foi de 2,7%, o que reflete um aumento de 0,2 pp face a janeiro. Nos empréstimos para consumo, a tva desceu 1,2 pp relativamente ao mês anterior: -1,7%.