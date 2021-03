Benfica desmente negociações com Diego Costa

O clube encarnado negou as informações avançadas pela imprensa espanhola.

Segundo as informações veiculadas pelo jornal espanhol Mundo Deportivo, o SL Benfica e o internacional hispano-brasileiro Diego Costa estariam prestes a assinar um acordo para vestir Costa de vermelho e branco.

Ainda assim, o SL Benfica emitiu uma nota oficial, onde desmente qualquer negociação decorrente com Diego Costa para a sua contratação.

O ex-jogador do Atlético de Madrid estaria a ser presenteado com um prémio de contratação de três milhões de euros, e mais três por cada ano de contrato, segundo avançava o jornal espanhol.

"O Sport Lisboa e Benfica desmente que estejam em curso quaisquer negociações para a contratação do avançado Diego Costa", avançou o clube, que reiterou ainda que "até ao final da temporada o foco da sua estrutura profissional de futebol está unicamente direcionado para vencer as remanescentes 10 partidas do Campeonato e a final da Taça de Portugal".