Remodelação à vista no Governo

António Costa tem mantido uma forte resistência a remodelações ou a alterações do seu Executivo. Seja quando algum dos membros do Governo fica sob fogo da Oposição – como é agora o caso do ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, envolvido na polémica questão da venda de barragens da EDP e noutros dossiês não menos polémicos, como o hidrogénio e o lítio –, seja quando as críticas vêm do próprio Presidente da República – como aconteceu com o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, na sequência do caso da morte de um cidadão ucraniano às mãos de inspetores do SEF, ou da ministra da Justiça, Francisca Van_Dunem, com a contestada nomeação do procurador europeu.

Sempre que teve de proceder a alterações no Governo – tanto na legislatura passada, como na atual –, António Costa fê-lo quase sempre por iniciativa (ou a pedido) dos próprios ministros. Ainda que, na maioria das vezes, tenha aproveitado o pedido de saída de um para mudar mais uns quantos (foi assim na saída de Constança Urbano de Sousa, em final de 2017, ou de Azeredo Lopes, no ano seguinte).

Ora, com vários ministros desgastados e na mira tanto da Oposição como do Presidente da República, cresce a expectativa entre os próprios socialistas, e não só, de que António Costa estará a preparar-se para ‘refrescar’ o Governo, aproveitando a ‘exaustão’ da equipa da Saúde, há mais de um ano incansavelmente a responder à pandemia da covid-19 e manifestamente já muito próximo do limite para a continuidade, como é notório nos bastidores do setor e da Política.

Entre os socialistas as opiniões divergem sobre o ‘timing’ mais apropriado para Costa dar novo élân ao seu Executivo, não faltando quem defenda que as mudanças deveriam acontecer ainda antes do fim da presidência portuguesa da União Europeia – ainda em abril ou o mais tardar em maio –, por forma a haver tempo de eliminar os focos de descontentamento que poderão ter reflexos negativos nas eleições autárquicas.

Aliás, entre destacados socialistas ouvidos pelo Nascer do SOL, há quem proponha que a melhor forma de ‘lançar’ uma «remodelação que não é apenas desejável mas necessária» seria anunciar a candidatura de João Pedro Matos Fernandes à Câmara do Porto. Isto porque, dessa forma, sem dar razão às críticas da Oposição, Costa poderia matar dois coelhos de uma cajadada: eliminaria dois ativos tóxicos do Executivo (o ministro e o seu também muito contestado secretário de Estado, João Galamba), porque estão inclusivamente sob investigação do Ministério Público, e resolveria o problema da ausência de candidato do PS ao Porto (sendo que as estruturas do partido estão divididas entre o vereador portuense Manuel Pissarra e o secretário-geral adjunto do partido, José Luís Carneiro). Além disso, seria uma forma de fazer justiça a Marta Temido por todo o esforço feito no último ano, retirando-lhe a carga de ser ele o pretexto para a remodelação do Governo.

