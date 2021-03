Um juiz amigo dos arguidos

Ao que tudo indica, será a 9 de abril que todos ficaremos a saber quais os arguidos da Operação Marquês que irão responder em tribunal e por que crimes. Olhando para o último ano, e atendendo a que o magistrado responsável pela decisão instrutória é Ivo Rosa, estou em crer que José Sócrates e companhia já devem estar a preparar os melhores fatitos e a escolher a esplanada para irem festejar. Penso que é consensual que quem passa pela batuta de Ivo Rosa tem sérias hipóteses de se safar, ou do julgamento ou de uma pena pesada. Não é nada contra o juiz, bem pelo contrário, Ivo Rosa sabe perfeitamente que as prisões estão cheias de perigosos traficantes de canábis e que nada melhor do que evitar grandes ajuntamentos em locais fechados. Além disso, a ala VIP está com as mesas todas ocupadas e nem pensar incomodá-los.

Vem esta conversa a propósito da última decisão do juiz Ivo Rosa, de não levar a julgamento o chef Ljubomir Stanisic, acusado de ter subornado um agente da PSP por este o ter ajudado a passar por uma operação Stop durante o confinamento na Páscoa passada. Consta que Stanisic foi apanhado numa escuta telefónica a dizer ao agente que lhe dava duas garrafas de vinho e uma de rum, «daquele que não dá ressaca», pelos serviços do polícia.

Por esta conversa ficámos a saber que Stanisic é um forreta de todo o tamanho. Um homem que tem dois restaurantes tão badalados só oferece duas garrafas de vinho e uma de rum? Brincadeiras à parte, Ivo Rosa acabou por não levar o conhecido cozinheiro a tribunal porque não era o «alvo visado da investigação». Um ano para se decidir uma questão de três garrafas é bem o retrato da Justiça portuguesa.

