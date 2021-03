Etiqueta Moderna nos Restaurantes

por Vasco Ribeiro

Em tempos de pandemia, frequentar um restaurante requer um conjunto especial de cuidados higiénico-sanitários na forma como nos comportamos à mesa durante a refeição. Certifique-se que não se esquece de praticar estas 12 regras essenciais:

1 – Higienize sempre as mãos à entrada e saída do restaurante;

Qualquer restaurante dispõe à entrada/saída de dispositivos de higienização das mãos e alguns deles de medição digital da temperatura.

2 – Dirija-se diretamente à mesa que reservou;

Aguarde que o atendam e dirija-se apenas à mesa que lhe foi reservada.

3 – Guarde a máscara numa bolsa apropriada;

Proteja com segurança a sua máscara enquanto almoça/janta. Assim evita contágios.

4 – Caso o restaurante tenha esplanada, opte pela mesma

Caso não conheça o restaurante, no ato da reserva pergunte se tem esplanada.

5 - Prefira ementas digitais para efetuar o seu pedido;

À distância de um clique, no seu telemóvel, tem acesso à ementa através do QR Code. Assim não tem de tocar nas ementas físicas.

6 - Deixe um lugar vazio entre cada pessoa;

Esta regra permite que cumpra o distanciamento físico entre pessoas que não coabitam.

7 – Sente-se apenas no seu lugar e permaneça nele durante toda a refeição;

A troca de lugares à mesa durante a refeição é contraproducente.

8 - Jamais toque noutros pratos, talheres, copos e guardanapos;

Caso lhe falte um prato, talher, copo ou guardanapo, não toque nem use os do lugar do lado, pois não lhe pertencem.

9 - Escolha o serviço à americana (empratamento individual);

As iguarias empratadas evitam que haja travessas na mesa para partilha.

10 - Não partilhe pão, entradas, temperos nem galheteiro;

Cada pessoa à mesa deve ter o seu próprio pão, temperos e galheteiro.

11 – Evite os tradicionais brindes ‘tchin-tchin’

Não se justifica continuar a brindar à mesa, tocando com os copos uns nos outros. Opte por um brinde simbólico, elevando apenas o copo.

12 – Pagamento digital

Dê preferência ao pagamento digital, através dos cartões de crédito/débito com sistema contactless ou via MB_Way através do QR Code.