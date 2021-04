A grande mentira e as marteladas

O mercado nacional prefere viver de ilusões e de enganos como estes a reger-se pelas regras da verdade e da transparência. Porque, com essas, a esmagadora maioria dos seus agentes, instituições, empreendedores, capitalistas, políticos e por aí fora, não conseguiriam sobreviver nem alimentar os seus negócios e os outros negócios, direta e indiretamente.

Elidérico Viegas, há mais de duas décadas e meia presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve, apresentou a demissão do cargo na sequência de uma entrevista ao jornal i em que teve a coragem de dizer que o Rei vai nu.

Os seus associados não lhe perdoaram. Quem? O mercado. O que disse Elidérico Viegas naquela entrevista? Que muitos dos prémios arrecadados por Portugal e pelos seus operadores ou agentes turísticos, por praias, cidades, regiões, etc. não têm qualquer valor nem reconhecimento internacional, porque... são comprados.

E são. Apesar de logo se terem levantado inúmeras vozes a tentarem desdizer Elidérico Viegas e a defender tão ‘importantes’ e ‘fantásticas’ conquistas. Com argumentos que caem por terra pelo simples confronto com as regras concursais dos ditos prémios nas suas páginas online. Um embuste! Um gigantesco embuste!

Os ditos concursos ou troféus são comprados, e isso é válido para o turismo como para uma série de outros setores da nossa pobre economia, e os portugueses estão entre os que mais investem neste tipo de promoção e marketing. Aliás, devemos ser dos países com mais instituições, CEO’s, empreendedores, concelhos, locais e o que melhor aprouver mais galardoados da Europa, quiçá do Mundo.

O mercado nacional prefere viver de ilusões e de enganos como estes a reger-se pelas regras da verdade e da transparência. Porque, com essas, a esmagadora maioria dos seus agentes, instituições, empreendedores, capitalistas, políticos e por aí fora, não conseguiriam sobreviver nem alimentar os seus negócios e os outros negócios, direta e indiretamente.

É claro que o alvo a abater é sempre quem, como Elidérico Viegas, ousa desafiar o status quo ou aquilo que na linguagem do futebol se qualificou como o sistema, e que logicamente aproveita a quem domina. O sistema, na economia deste país, são estes estratagemas que corrompem tudo, que subvertem tudo, que estagnam tudo. E porque estagnam, fedem.

Basta olhar, por exemplo, para o que se passa – desde há muito tempo – com os próprios meios de comunicação social, que deveriam ser os primeiros a escrutinar todos esses tais esquemas.

