Anselmo Borges: "Se Jesus fosse a um curso de Cristologia não sei se perceberia de quem estão a falar"

Há um ano vivemos a primeira Páscoa em confinamento. Disse-nos nessa altura que nunca tinha havido uma Semana Santa tão verdadeira, lembrando o isolamento de Jesus no calvário. Um ano depois, com que estado de espírito vive esta Páscoa?

Fez bem em invocar a Páscoa de há um ano. Aquela imagem do Papa Francisco naquela tarde de 27 de março, sozinho, a atravessar a Praça de São Pedro completamente vazia, em passo lento, parece que transportava o calvário do mundo com ele. Quando esta pandemia passar, quando passar, como passar, creio que essa imagem do Papa permanecerá. Julgo que para quem quis estar verdadeiramente atento, foi uma Páscoa muito próxima da Páscoa de Jesus e é o que podemos ter de novo neste confinamento. Páscoa significa passagem, da escravidão para liberdade, da morte à vida, uma passagem para a dignidade e para a justiça. Como nós, Jesus sentiu-se só e pediu a Deus: ‘Pai, se possível, afasta de mim este cálice!’ Rezou depois aquela oração que tantos rezaram ao longo dos séculos e que hoje, no meio deste confinamento e da solidão, alguns rezam também: ‘Meu Deus, meu Deus, porque me abandonaste?’. Aparentemente, Deus ficou em silêncio, não disse nada, mas Jesus continuou a confiar e disse: ‘Pai, nas Tuas mãos, entrego o Meu espírito’. A Igreja, ao celebrar a Páscoa, celebra a vida e Jesus como esperança e desafio para todos os que tentam seguir o seu caminho.

No livro A Peste de Albert Camus, que em muitos aspetos toca os dilemas de uma pandemia, há a figura do padre Paneloux, que muda o seu sermão depois de ver uma criança morrer no hospital para falar do amor de Deus como um amor difícil. Um padre ouviu também a pergunta: onde está Deus?

É uma pergunta que muita gente fez e faz ao longo do tempo. O mundo é finito e sendo finito não pode não ter mal. Seria contraditório ser um mundo finito, em que nos confrontamos com a finitude, e não haver sofrimento. Por outro lado, somos livres. E há muito mal que vem ao mundo por causa da nossa liberdade. De qualquer forma, a fé é sempre um combate. E já dizia São Tomás de Aquino: a fé convive com a dúvida. A pergunta que faço é: os não crentes debatem-se com o mesmo mal, também sofrem. Têm uma resposta melhor? O crente é aquele que, perante o sofrimento, ousa esperar com confiança. A fé é essa entrega confiada ao Deus que é mistério e que mostrou a sua solidariedade no sofrimento através de Jesus. Com isto não estou de modo nenhum a fazer o elogio do sofrimento. É preciso evitá-lo. Mas nada de grande, de valioso, se faz sem sacrifício.

Este ano a Quaresma de Francisco foi diferente, da reclusão do Vaticano para o centro do conflito no Iraque. Além do simbolismo religioso da viagem, que sinais viu nessa saída?

Foi um ato corajoso. Foi o pastor, o pai que vai animar aqueles que estão em dificuldade. Deus é pai, é mãe e o Papa quer ser imagem de Jesus. Foi ao encontro da comunidade cristã, ao encontro de um dos principais dirigentes do Islão xiita. Esteve na terra que, segundo a tradição bíblica, é a terra de Abraão, juntando as várias religiões para todos juntos combatermos a favor da justiça, da paz e da fraternidade. Mas foi um ato histórico, foi um ato de coragem. O Papa Francisco, para lá de outras qualidades, tem esta: diz que não tem medo de morrer. Quando alguém não tem medo de morrer, ou dá um terrorista, jihadista, ou um Papa Francisco, uma bondade imensa.

Um padre perde o medo de morrer?

Toda a gente à partida tem medo de morrer. Como dizia, até Jesus foi para Jardim do Getsémani e pediu ‘Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice’. Distinguimo-nos na história da evolução de outros animais nisto, na consciência do eu, na consciência da morte. Os rituais funerários, ao longo do tempo, indicam, nas suas diferentes formas, uma esperança de que haja algo para lá da morte. É tão natural para o ser humano ter medo, horror da morte, como esperar para lá da morte. Os mártires avançaram para a morte. O que sentiram lá dentro, não sabemos. Com certeza que o Papa Francisco é humano. Recentemente até confessou que também tem as suas neuroses, ansiedade, e até que durante algum tempo foi ajudado por uma psicanalista. Portanto, é um de nós, mas tem coragem de enfrentar os perigos, como Jesus teve.

