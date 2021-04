Mais de 458 mil declarações de IRS submetidas no primeiro dia de entrega

No ano passado, foram entregues cerca de 5,6 milhões de declarações de IRS, 523 mil das quais logo no primeiro dia.

Mais de 458 mil contribuintes submeteram esta quinta-feira as declarações de IRS, segundo dados do Ministério das Finanças.

"Até às 19h35 já tinham sido entregues 458.420 declarações de IRS", naquele que é o primeiro dia de entrega da declaração deste imposto, adiantou a tutela, acrescentando que "desde as 11h00 que não se registam quaisquer problemas no Portal das Finanças".

A entrega da declaração anual do IRS prolonga-se até 30 de junho, com quase de dois terços dos contribuintes a poderem, se assim o quiserem, beneficiar do IRS automático.

No ano passado, foram entregues cerca de 5,6 milhões de declarações de IRS, 523 mil das quais logo no primeiro dia.