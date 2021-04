Negócio que não existiu ilibou Sócrates

O juiz Ivo Rosa considerou credível a versão do empresário angolano Hélder Bataglia que diz ter emprestado (sem qualquer aval ou documentação) seis milhões de euros a José Paulo Pinto de Sousa, primo de José Sócrates, dos quais só seria ressarcido oito anos mais tarde, através de um negócio numas salinas em Benguela, Angola – contrariando assim o Ministério Público (MP), que considera que esse dinheiro foi, na verdade, o pagamento de ‘luvas’ de Ricardo Salgado ao antigo primeiro-ministro como contrapartida ao chumbo da OPA [Operação Pública de Aquisição] da Sonae à Portugal Telecom (PT), em 2006.

Mas há um problema na versão que o juiz de instrução validou: o negócio das salinas nunca existiu, foi apenas uma forma de a empresa de Bataglia ir buscar centenas de milhões de euros ao BESA e até fez parte, por isso, do relatório de uma auditoria feita pela consultora KPMG quando o banco angolano faliu. Nesse relatório são identificadas cinco transferências de créditos da Escom (na altura do Grupo Espírito Santo) para outras tantas sociedades-veículo, relativas ao financiamento de 500 milhões de dólares feito pelo Banco Espírito Santo de Angola (BESA). Essas transações, efetuadas todas num único dia, tiveram como finalidade, segundo a consultora, criar um perdão de dívida encapotado à Escom, presidida por Bataglia (na sequência da situação financeira aflitiva em que o GES já se encontrava).

Que se passou com as famigeradas salinas dos Pinto Sousa?

A Escom teria adquirido à família Pinto de Sousa, a 3 de março de 2009, 70% do terreno das salinas (ficando o resto nas mãos dos irmãos José Paulo e António Manuel Pinto de Sousa). A entrada da Escom dar-se-ia por 15 milhões de euros, valor verdadeiramente exorbitante, uma vez que a quota adquirida de 70% da sociedade correspondia a um milhão e cinquenta kwanzas (cerca de 10 mil euros). A justificação consistiria no potencial do terreno para a construção de um projeto imobiliário, tendo para o efeito surgido a empresa Condomínio Residencial Benguela Bela Vista, Lda., por associação entre a Escom Imobiliária e a António Pinto de Sousa, Lda. (a sociedade da família Pinto de Sousa).

Contudo, nem a construção era permitida no terreno das salinas – que o Estado angolano considerava área protegida, na medida em que a produção de sal, deficitária no país, é considerada crucial para a economia nacional –, nem o débil panorama do mercado imobiliário em Benguela caucionava investimento tão especulativo. Para o projeto avançar, seria necessário desmantelar as salinas para outro local, operação para a qual estavam reservados três milhões.

A solução foi encontrada num novo terreno localizado na região do Tchiome, na Baía Farta, 40 quilómetros a sudoeste de Benguela. Para tal, foi constituída outra firma por quotas, denominada precisamente Tchiome, cujos sócios eram José Paulo e um sobrinho do homem da Escom, Miguel Bataglia.

O presidente da Escom aguardava, ansioso, o decreto presidencial que lhe daria ‘luz verde’ pela concessão daqueles terrenos, permitindo incluir o projeto do Tchiome na ‘marosca’ que serviria para concretizar no mesmo dia, 28 de junho de 2013, junto do BESA, o plano para transferir a dívida da Escom para cinco novas entidades.

