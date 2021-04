Sigam o Biden...

Com o mundo suspenso à espera das vacinas – que não são sinónimo de milagre para a pandemia – seria normal que a União Europeia tentasse fazer o mesmo que Biden, até porque não tem dinheiro para seguir o exemplo do primeiro-ministro israelita que ligou para o presidente da Pfeizer e explicou que queria milhões de doses, custasse o que custasse.

Segundo rezam as crónicas, Joe Biden quando assumiu o poder chamou as farmacêuticas que produzem vacinas para a covid-19 e colocou-as na ordem. José Aranda da Silva, o primeiro presidente do Infarmed, disse ao Nascer do SOL que Biden não teve contemplações. E o militar português não percebe por que razão os europeus não fazem o mesmo: «Não vemos a Comissão Europeia e mesmo a presidência portuguesa tomar uma atitude firme como a que tomou o Presidente Biden nos EUA.

Biden chamou as grandes empresas, as que tinham vacinas da covid-19 e as que não tinham mas produzem outro tipo de vacinas como a Merck, e foi muito claro: ‘Ou os senhores produzem noutros laboratórios ou eu intervenho usando mecanismos legais e resolvo o problema’. E nos EUA a produção de vacinas já não está a ser feita só nas fábricas da Pfizer e Moderna mas nas fábricas da Merck por exemplo. Na Europa nada».

O militar e fundador da agência Europeia do Medicamento foi mais longe. «Não venham com histórias: a capacidade de produção de vacinas na Europa, ao contrário do que se tem pretendido dizer, é excedentária e não está a ser toda utilizada. É insuficiente com certeza nas fábricas da Pfizer e da AstraZeneca, mas há outros laboratórios, a Merck, a Recipharm, a Novartis...».

Com o mundo suspenso à espera das vacinas – que não são sinónimo de milagre para a pandemia – seria normal que a União Europeia tentasse fazer o mesmo que Biden, até porque não tem dinheiro para seguir o exemplo do primeiro-ministro israelita que ligou para o presidente da Pfeizer e explicou que queria milhões de doses, custasse o que custasse.

