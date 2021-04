João Vieira Lopes: "Não entrou um euro nas contas das empresas para compensar aumento do SMN"

Portugal tem vindo a desconfinar a conta-gotas. Que balanço faz destas últimas fases e quais as perspetivas para esta terceira etapa?

É evidente que as aberturas foram importantes, até porque abrangeram um conjunto de setores, não só de comércio mas também de serviços pessoais -– desde os ginásios aos cabeleireiros, etc. – que têm vindo a abrir progressivamente. Agora quais são os principais problemas? Há sempre um grau de incerteza em relação à evolução da pandemia. Neste momento, aparentemente as coisas estão bem e estamos a assistir a um esforço bastante grande no sentido de criar condições para melhorar o negócio. No entanto, a maioria das empresas, estão com problemas financeiros. Os problemas de tesouraria são grande porque estiveram estes meses parados, independentemente dos apoios.

E em relação aos apoios, acha que foram suficientes?

De uma maneira geral foram criados no bom sentido, mas demoraram muito tempo a serem postos em prática com limitações e foram sujeitos a alterações frequentes. Primeiro eram só para quem estava fechado, depois alargaram a todo o canal económico que estava correlacionado. Depois era preciso fazer concursos e o dinheiro nem sempre chegou com a rapidez necessária. Atualmente há setores com problemas complicados de stocks. É o caso, por exemplo, do setor do vestiário porque não vendeu grande parte da coleção de inverno. E não só não vendeu essa coleção, como tem stocks e tiveram que optar que tipo de coleção vai ter no verão. Isso tem custos financeiros e, neste momento, está na altura de começarem a fazer as encomendas para o próximo inverno com um elevado grau de incerteza.

E sentiram algum alívio nas rendas?

No fim de março, o Governo iniciou os pagamentos. O que aconteceu é que o processo das rendas foi um pouco atípico. Foi anunciado a 10 de dezembro, depois os regulamentos saíram em janeiro, as pessoas foram concorrem em fevereiro e o dinheiro só chegou no fim de março. Conclusão: as pessoas já tinham que ter pago as rendas dos três primeiros meses do ano quando finalmente o dinheiro chegou às suas contas.

O mesmo se aplicou às rendas dos centros comerciais? Por norma contam com valores mais altos...

Depende. Os centros comerciais têm outro problema. Aliás, houve uma legislação aprovada na Assembleia da República em relação a isso. Nos centros comerciais, as pessoas pagam uma parte que corresponde a uma espécie de condomínio – valor que é pago para as despesas de manutenção, como é o caso da luz, segurança, limpeza, etc. – e a outra parte é variável em função da faturação da loja. Mas há um mínimo fixo. A Assembleia da República satisfez uma das pretensões das empresas que têm lojas nos centros comerciais e definiram que esse valor mínimo fixo deixaria para já de existir. O que significou? Que nos meses em que estiveram fechados só pagaram o valor equivalente à parte do condomínio, o que deu algum alívio financeiro. Neste momento, e não havendo necessidade de mais novos confinamentos, acredito que a recuperação vai ser interessante, apesar de haver uma limitação grande porque o desemprego está alto.

