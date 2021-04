Sporting escorrega e FCP não hesita

A 28.ª jornada abriu as portas da liderança da tabela classificativa, com o empate do Sporting e as vitórias do FC Porto e do SL Benfica. No domingo, os ‘leões’ enfrentam um teste de fogo.

Se há algumas semanas o campeonato parecia ter um vencedor certo, o Sporting – que não conquista o título desde 2001-02 –, o panorama atual indica um futuro mais incerto. O empate na receção ao Belenenses SAD custou ao Sporting dois importantes pontos, que tanto FC Porto como Benfica souberam aproveitar para se aproximarem do líder da tabela classificativa.

E o empate nem sequer foi o pior que poderia ter acontecido ao Sporting neste dérbi de Lisboa: aos 53 minutos de jogo, os ‘leões’ perdiam por duas bolas a zero e os concorrentes dos restantes emblemas esfregavam as mãos de alegria. Ainda assim, valeram dois golos nos últimos 15 minutos da partida, um deles de grande penalidade aos 96 minutos de jogo, para garantir um importante ponto.

No dia seguinte, o Portimonense recebeu, no Algarve, o Benfica e os ‘encarnados’, famintos de aproveitar o deslize do Sporting, não desaproveitaram a oportunidade. A partida, durante a primeira parte, no entanto, não pareceu sorrir muito ao clube da Luz, que chegou a estar a perder, a poucos minutos do apito do intervalo. Valeu o golo de Pizzi, que restaurou o empate. Na segunda metade, no entanto, os ‘encarnados’ entraram com o pé direito, e conseguiram fechar o marcador em 1-5, com um golo de Darwin Núñez, um bis do suíço Seferovic e ainda Everton a completar a mão cheia já nos descontos.

Sporting empatado e Benfica vitorioso, não restava ao FC Porto outra opção senão vencer frente aos rivais do Vitória de Guimarães, no Estádio do Dragão. Ainda assim, o jogo começou lento e escasso em golos, mantendo-se o resultado a zeros ao fim da primeira parte. Só ao início da segunda metade é que Moussa Marega conseguiu inaugurar o marcador e colocar os ‘dragões’ em vantagem, o que seria o suficiente para garantir os três pontos.

Assim, ao fecho da jornada, o Sporting lidera o campeonato nacional com 70 pontos, mais 4 do que o FC Porto e mais 10 do que o SL Benfica.

Teste de fogo com o Braga

Se o jogo contra o Belenenses SAD, na quarta-feira, já foi uma montanha-russa para os ‘leões’, a partida deste domingo, frente ao Sporting de Braga, poderá sentenciar o sucesso ou o falhanço dos verdes-e-brancos nesta edição da Primeira Liga, que não poderão contar com Tabata devido a uma lesão.

Os arsenalistas já não sonham com a liderança da tabela classificativa, mas estão a dois pontos do SL Benfica, e, consequentemente, das portas da Liga dos Campeões. Assim sendo, e como está ainda tudo em jogo para o Sporting CP, os ‘leões’ vão ter de assegurar uma vitória na receção aos minhotos. Caso contrário, as contas ficam difíceis, faltando ainda 15 pontos por disputar.