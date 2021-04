Quanto vale um meme? Para a jovem de 'Disaster Girl' o valor chegou quase a meio milhão de dólares

De certeza que já recebeu o meme de uma criança a observar um incêndio com um olhar maquiavélico e um sorriso maroto, como se, de alguma forma, o que está a acontecer ao seu redor não a incomodasse. A jovem do meme conhecido como “Disaster Girl” cresceu e, aos 21 anos, decidiu vender a fotografia por 473 mil dólares, algo como 392 mil euros.

A fotografia foi tirada em 2005, pelo pai de Zoe Roth, quando esta tinha apenas 4 anos e foi agora vendida como NFT – tokens não fungíveis que podem ser negociados e transacionados pela blockchain, a mesma rede pela qual se regem várias criptomoedas. A decisão surgiu em fevereiro após a jovem ter recebido um e-mail sobre o valor da fotografia.

Segundo o jornal The Independent, o famoso incêndio foi provocado pelos bombeiros para que pudessem treinar como controlar as chamas em edifícios. A família de Zoe morava perto do quartel dos bombeiros, na Carolina do Norte, Estados Unidos da América, razão pela qual estava habituada às sirenes e à agitação na vizinhança. No momento da fotografia, o pai de Zoe, um fotógrafo amador, estava a testar uma câmara nova.