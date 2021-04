Benfica vence o Tondela por 2-0

As ‘águias’ chegam aos 66 pontos e ficam a um ponto do FC Porto, que enfrenta esta noite o Famalicão.

O Benfica venceu, esta sexta-feira, o Tondela por 2-0, num jogo da 30.ª jornada da I Liga de Futebol, disputado no estádio João Cardoso. Com esta vitória, as ‘águias’ chegam aos 66 pontos e ficam a um ponto do FC Porto, que enfrenta esta noite o Famalicão.

A vitória ficou garantida na primeira parte do jogo, com dois golos antes do minuto ’20. Pizzi foi o responsável por inaugurar o marcador ao minuto ’12, com assistência de Everton. Sete minutos depois e o brasileiro assegura a vantagem com mais um golo, desta vez com assistência de Pizzi.

Os encarnados somam assim 66 pontos, menos um do que o FC Porto, que atualmente ocupa o segundo lugar no campeonato. Já o Tondela mantém-se no 10.º lugar com 35 pontos.