7 de maio 2021

"Coitado do CDS. É um partido náufrago", diz Eduardo Cabrita em resposta a Francisco Rodrigues dos Santos

O presidente do CDS-PP pediu, esta sexta-feira, a demissão do ministro da Administração Interna, "por há muito tempo entender não estarem reunidas as condições para que se mantenha em funções".