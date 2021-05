António Barreto: "A Justiça do antigo regime era mais séria do que a de agora"

Recebe-nos à porta do seu escritório, no segundo andar de um bairro histórico de Lisboa. Conduz-nos por sucessivos vestíbulos e espaços de trabalho, com secretárias, armários, computador e, sobretudo, estantes bem abastecidas de livros. É aqui que gosta de ler, mas também de trabalhar a fotografia – a sua e a da sua coleção. «É preciso identificar, inventariar, documentar... Até limpar», explica. «Cada fotografia do século XIX precisa de ser limpa e protegida com papéis anti-ácido».

É a essa atividade que se tem dedicado ultimamente. Embora se queixe de que o confinamento impôs «uma rotina pesada» e esteja pessimista quanto ao rumo do país – «tenho um bocadinho de tristeza resignada porque não vejo solução» –, mostra-se sempre bem disposto e excecionalmente jovial para os seus 79 anos. Diz até que está disposto a oferecer-se como «cobaia» no processo de vacinação.

Instalamo-nos numa sala com duas frentes de janelas, a luz bem distribuída e doseada pelas portadas de madeira e cortinados. Uma aparelhagem compacta toca o segundo movimento de um concerto para piano e orquestra de Beethoven, interpretado pelo pianista canadiano Glenn Gould. «Eu não sei o suficiente», comenta, «mas você ouve o Gould, sobretudo com o Beethoven, e reconhece». Depois, a música silencia-se e dá lugar à conversa.

Já foi vacinado?

A primeira dose. Tive um momento psicadélico porque fui vacinado às 11h15 no centro de saúde da Escola Politécnica, tudo muitíssimo bem organizado, fiquei encantado. Às 11h30 entrei no meu carro e ouvi as notícias: ‘A vacina AstraZeneca acaba de ser suspensa’ [risos]. Mas tudo correu bem. Não tive nenhuma reação má, gostava de já ter a segunda dose. Este assunto é todo tão novo que nalgumas coisas nem os cientistas nem os políticos nos ajudam muito. Será que a primeira vacina já torna imune? Quanto? 5%, 50%? Será que a segunda dose vai ser a mesma vacina ou uma das outras?

E será que se pode ou não se pode misturar...

Estou disponível para servir também um bocadinho de cobaia. Pelo que dizem, imagino que vamos passar a viver com este vírus eternamente…

Como a gripe?

É o que parece. Não posso dizer que vivo em paz com a pandemia, não vivo. Já houve um período em que tive mais receio, houve um período em que estive mais à vontade. Tenho-me mantido relativamente prudente, tenho saudades de algumas coisas, de andar a pé, de passear onde há pessoas, de fazer fotografia.

Na cidade ou fora?

Mais na cidade. Gosto muito de fotografar a cidade, na cidade – as pessoas, as ruas. Já consegui duas ou três vezes fazer fotografias de Lisboa deserta, ou quase deserta, o que é interessante. Simplesmente Lisboa deserta é Lisboa morta. Sei que a morte é fotogénica, o deserto pode ser fotogénico, mas apesar de tudo a cidade é vida. Tenho saudades disso e também tenho saudades do cinema.

Eu tinha ideia de que vê muitas séries. Não é a mesma coisa?

Vejo muita televisão. Recentemente dei um passo que para mim foi como chegar à Lua: adquiri um novo aparelho de televisão, que tem acesso à Netflix, HBO, essas coisas. Demorei muito tempo a perceber como aquilo funciona, mas já posso ver séries na Netflix. Sei que isto para qualquer pessoa com menos de 50 anos é a coisa mais fácil do mundo; para mim não é. O cinema que se faz hoje, a televisão que se faz hoje, é muito, muito diferente do que se fazia há 30 ou 40 anos. Na narrativa seriada, que passou a ganhar o primado, há uma mecânica que é cansativa.

Cada episódio tem o seu ciclo.

Isto é muito mecânico – e é desinteressante. Eu de vez em quando vejo um grande filme dos anos 40 ou 50, do Ford, do Hawkes, do Orson Welles, e de repente você vê que há uma mecânica de narração e de produção muito diferente de agora.

As coisas mudaram mas não melhoraram?

Não necessariamente. A partir de certa idade é permitido pensar que nem tudo muda sempre para melhor.

A nível pessoal, como foram estes confinamentos para si? Foram chatos, foram produtivos?

Consegui fazer alguma coisa. O último livro que publiquei, sobre o Salazar, o Cunhal e o Soares [Três Retratos] já foi acabado durante a pandemia. Aproveitei dois ou três meses em que estive muito mais concentrado, porque o volume inicialmente era mais farfalhudo, mais variado…

