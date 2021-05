Autoridade Tributária alerta para e-mail falso. “Não o abra”

O e-mail em causa fala da deteção de “uma irregularidade” sobre o IRS de 2019 a favor do contribuinte.

A Autoridade Tributária (AT) publicou, esta sexta-feira, uma nota das redes sociais a alertar para um e-mail falso relacionado com o IRS, que está a ser enviado em nome das Finanças.

"Se recebeu um e-mail do endereço autoridade_tributaria@suporteemail.online não abra. O objetivo é fazê-lo aceder a páginas maliciosas carregando no link sugerido", alertou a AT.

