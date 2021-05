Jovem de 19 anos viola menor com doença mental em balneário de ginásio no Porto

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um jovem, de 19 anos, suspeito de ter violado um menor com uma doença mental, no balneário de um ginásio no centro do Porto, na sexta-feira passada.

“O arguido aproveitou-se do ascendente que tinha sobre o menor pela incapacidade que este padece, motivada por doença mental. A violação ocorreu nos balneários de um ginásio que ambos frequentavam sito no centro desta cidade”, lê-se no comunicado da PJ.

As autoridades informam ainda que já teriam “ocorrido anteriormente atos da mesma natureza, envolvendo agressor e vítima”.

O detido, de 19 anos, é servente da construção civil e também já tinha sido condenado por crime da mesma natureza.

O jovem já foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada como medida de coação a obrigação de permanência na habitação e proibição de contactos com a vítima.