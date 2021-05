José Manuel Fernandes: "Considero excessivo e perigoso o poder da ERC"

Diz-se um defensor da liberdade de pensamento e acredita que a ERC vai ficar com um poder excessivo, abrindo portas à censura. O publisher do Observador fala dos sete anos do projeto e o que mudou no país.

José Manuel Fernandes, para mim, rima com Vicente Jorge Silva, João Carreira Bom, José Mário Costa, José António Lima, Alexandre Pomar, Clara Ferreira Alves, José António Saraiva ou Joaquim Vieira, entre outros, quando eu ainda sonhava ser jornalista e me iniciava no secretariado de redação do Expresso, altura em que fiquei com a alcunha de ‘diretor estagiário’. Não éramos íntimos, ele andava mais pela Revista e a minha vida fazia-se mais pelo ‘Primeiro Caderno’. O José António Lima e o Joaquim Vieira davam-me um curso acelerado de cultura geral, fornecendo-me livros de Gabriel Garcia Marquez, entre muitos outros, além de me levarem a sessões intermináveis na Cinemateca para ver clássicos do cinema, como Serguei Eisenstein. Depois do José Manuel Fernandes ter saído para o Público, no final dos anos 80, só voltei a encontrá-lo no ano passado, quando o entrevistei para o i. Esta semana voltámos a cruzar-nos para falar dos sete anos do Observador e do mundo em geral. Ele está muito mais magro do que no tempo do Expresso, eu estou muito mais gordo. Sinais do tempo, enquanto se podem fazer estas observações.

O Observador fez esta semana sete anos. O que acrecentou ao país?

Quando surgimos, não havia nenhum jornal exclusivamente online – havia um com essa ambição – ao contrário da maior parte dos países desenvolvidos. Havia algum desequilíbrio na informação. Isso mudou bastante com o Observador, que se tornou um projeto diferente.

Diferente em quê?

Primeiro, mais rápido. A produção de notícias é feita ao minuto. Não se espera, como então, pelo próximo noticiário da rádio que era e é feito de hora a hora. As pessoas já não têm memória disso, pois agora estamos permanentemente a receber notícias no telemóvel, a ler um noticiário num telemóvel. E isso acontecia porque os sites informativos que existiam não estavam preparados para serem lidos em smartphones e nós nascemos com essas características. Só havia um site em Portugal que estava preparado para ser lido em smatphone.

Mas pode dizer-se que era uma questão de minutos. Esperar pelo noticiário da rádio.

Tinha a ver com a própria dinâmica de produção de informação. Algumas coisas que não se faziam e passaram a fazer-se com regularidade. Era um tipo de informação que não se produzia daquela maneira, de dar uma informação mais explicada. A noção de que não vale a pena guardar grandes caixas para o dia seguinte. Ajudámos a abrir o debate que era muito monocórdico, não estou a dizer que hoje seja muito mais plural, mas connosco ficou mais plural. Porque começámos a dar visibilidade a temas que talvez não fossem tão visíveis.

Mas temas é uma coisa muito vasta. Para quem se apresenta como explicador...

Nós temos uma secção, podemos chamar de empreendedorismo, de startups, de novas empresas. É uma coisa que temos desde o início. É bom recordar que, nessa época, houve livros escritos contra o empreendedorismo e as startups, exaltando as virtudes do trabalho ‘tradicional’ e do sindicalismo. A nossa perspetiva era de que o país precisava e precisa de mais iniciativa, ideias, gente nova, concorrência, abertura, dinamismo. E, de alguma forma, temos procurado fazer um jornalismo nesse sentido, e não é só nas páginas de opinião, é de de uma forma genérica. É trazer grandes temas, grandes investigações. É claro que nós, nalguns temas, ajudamos a torná-los mais conhecidos, mas não fomos os únicos. Toda a gente achava impossível a sustentabilidade de um projeto só digital e demonstrámos que é possível.

A parte informativa já é sustentável só por si? Não precisam de os produtos de marketing que produzem?

Estou a falar só online. Já somos rentáveis, mas o Observador, enquanto empresa, está a fazer investimento na rádio e, portanto, ainda não tem resultados líquidos positivos.

Como vê as críticas de Pacheco Pereira e de outras figuras de outros partidos que sistematicamente dizem que o Observador é um projecto político?

Já vi políticos a dizer tudo, que o Observador ia durar seis meses porque era para eleger o Durão Barroso Presidente da República – acho que até foi o próprio professor Marcelo que disse isso –; que o Observador ia durar um ano porque ela para fazer já não sei quem ganhar as eleições... já vi tudo. Acabo por me rir porque sei que nada disso é verdade. Sei como o Observador nasceu. Fui um dos fundadores... bem, quando digo que fui um fundadore, as primeiras conversas foram na minha presença, sei como é que elas se desenvolveram todas, como foram crescendo, como é que a coisa foi evoluindo. Sei que nada disso faz nenhum sentido. Mas também sei outra coisa: sobretudo no mundo da política, quando se olha para a comunicação social e não só para o Observador, é muito difícil não ver conspirações, não ver segundas intenções e não ver outras coisas que muitas vezes não estão lá. Às vezes estão mas muitas vezes, da minha experiência, não estão. Costumamos dizer que damos visibilidade a vozes que vão desde a direita democrática à esquerda liberal. Não temos a preocupação de ser a Assembleia da República. Se tenho uma pessoa do CDS não tenho de ter uma pessoa do Bloco de Esquerda. Não é essa a nossa preocupação. A nossa preocupação é dar voz a gente livre de pensamento. Portugal está muito subrepresentado sobretudo em termos de produção de pensamento. Em termos de reflexão. As pessoas às vezes têm receio de se exprimirem e é isto que tem sido a nossa preocupação. Não corresponde a nenhuma preocupação, política ou partidária. Não é nada disso.

Acha que a preocupação dos acionistas é mesmo o pluralismo?

Nós jornalistas somos treinados para dominar a nossa subjetividade, mas somos sempre subjetivos. Ao assumir qual é o ângulo dessa subjetividade, os órgãos de comunicação estão a ser mais leais para com os seus leitores e não a fingir que são inodoros, quando isso não é verdade. E é melhor fazer isso sem entrar em tribalismos. Nós não entramos em tribalismos e procuramos dar voz a toda gente e cumprir as regras do jornalismo. Mas tendo noção de que há um ponto de partida e um ponto de vista que é assumido no estatuto editorial. A maior parte das pessoas não faz isso, mas devia fazer.

Não respodeu às críticas de Pacheco Pereira.

O Pacheco Pereira nem sequer sabe quem são os acionistas, está a falar um bocado no ar. Porque se ele fosse ler a lista dos acionistas, perceberia primeiro que tudo que eles próprios pensam de forma diferente. Ele não faz ideia de quem é o principal acionista. Ele não faz ideia de como ele pensa, porque é uma pessoa que não dá entrevistas. Está a maior parte do tempo fora de Portugal.

Mas é português ou polaco?

Português.

Vive muito na Polónia?

Passa muito tempo na Polónia. É português, sei que vive em Azeitão, mas não sei é se é português de gema de Azeitão (risos). Conheci-o há muito tempo, quando ele trabalhava no Entreposto. Depois foi para a Jerónimo Martins, tendo criado a seguir um negócio de cash and carry na Polónia. O Luís Amaral é o maior de todos, tem 40%. Temos pessoas que são super conhecidas, o Alexandre Relvas, que é um acionista importante, que pensa de forma completamente diferente do Filipe Botton, que é outro acionista, isso é público e notório. Há o António Carrapatoso...

Pacheco Pereira fala do que não sabe?

Fala com base no preconceito. As coisas têm de encaixar no preconceito dele. Ele tem um preconceito e acha que há ali uma conspiração qualquer. Ele não faz ideia quem é o Luís Amaral. Não tem nenhuma ideia.

Mudando de assunto. Escreveu recentemente que a censura está de regresso, a propósito da Carta Portuguesa de Direitos Humanos na Era Digital.

Há um norma nessa carta que dá um poder de intervenção à ERC que considero excessivo e perigoso. E pela experiência de outros países, pode levar de facto à censura. E vou falar de dois países completamente diferentes onde esta questão se está a discutir. Na Hungria, de Viktor Orban, as publicações digitais podem ser suspensas se houver queixas. Não estou a dizer que em Portugal vá acontecer exatamente a mesma coisa. Simplesmente estando as coisas na lei, o caminho está aberto. Ainda ontem vi um debate também muito severo e muito duro sobre a forma como Justin Trudeau quer regular a net no Canadá.

Esta carta de Direitos na Era Digital emana do Governo português ou da União Europeia?

É do Governo português. É uma transposição para o direito português de uma recomendação Europeia, que tem quatro anos, mas não tem valor nenhum.

E o Canadá também tem a mesma?

O Canadá está a fazer uma coisa diferente, mas a polémica é parecida. E, no fundo, trata-se de saber se no Canadá determinados emissores podem pura e simplesmente ser banidos ou proibidos de emitir.

Estamos a falar de sites?

Estamos a falar da internet. Por exemplo, se alguém quiser colocar alguma coisa no Youtube pode ter de pedir autorização a um regulador semelhante àquele que, em Portugal, dá autorização à SIC ou TVI de emitirem.

Há o perigo da ERC determinar que, por exemplo, o José Manuel Fernandes não pode escrever que é anticomunista

O problema é quem define o que é um discurso de ódio. Se eu digo que sou anticomunista, alguém pode dizer que é um discurso de ódio e pode haver pessoas com responsabilidade que vão dizer que sim. Vou dar um exemplo concreto, há pouco tempo foi posto na Universidade de Aveiro um pedaço do muro de Berlim. E houve professores da Universidade, suponho que militantes do Partido Comunista, que consideraram que colocar um pedaço do muro de Berlim na Universidade de Aveiro é estimular um discurso de ódio. Há quem defenda que esta posição não é maioritária da Universidade portuguesa, mas...

Mas no limite...

No limite há pessoas que podem considerar que alguém assumir-se como anticomunista está a usar um discurso de ódio. Porque pode defender que comunismo é uma coisa nobre e saudável, por isso não posso dizer uma coisa dessas.

Também não poderá entrevistar, por exemplo, André Ventura, porque o discurso dele pode ser considerado de ódio. E esse tal organismo pode dizer que essa entrevista não tem sentido. Pergunto, num caso hipotético.

Uma coisa é eu deixar que o Tribunal Constitucional decida sobre os problemas do André Ventura, outra é deixar que seja a ERC a decidir. Estamos a falar de níveis completamente diferentes.

Esta Carta é para a ERC? A ERC fica com este direito?

Fica com esse direito. A primeira ERC deixou muito má memória e criou muito má jurisprudência. Algumas liberações da ERC, no tempo de José Sócrates, deixaram muito a desejar.

