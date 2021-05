Pacotes com quase uma tonelada de cocaína dão à costa no Reino Unido

Dezenas de sacos com cocaína deram à costa em praias do condado de East Sussex, no Reino Unido. O alerta foi dado por pessoas que passaram na zona, na segunda-feira, e o caso está a ser investigado pela Agência Nacional de Crimes (NCA, na sigla em inglês).

No total, foram encontrados 960 quilogramas de cocaína escondidos em pacotes impermeáveis, que vinham agarrados a boias e coletes salva-vidas.

“Cerca de uma tonelada de cocaína avaliada em 80 milhões de libras [cerca de 92 milhões de euros] surgiu na costa de East Sussex. Dois pacotes separados, revestidos por sacos impermeáveis e presos a coletes salva-vidas, foram localizados em praias perto de Hastinhs e Newhaven. A Agência Nacional de Crimes está a investigar”, lê-se num comunicado, divulgado no site da NCA.

As primeiras análises das autoridades deram positivo para cocaína, mas ainda estão a ser realizados testes mais aprofundados. Segundo um porta-voz da NCA, o valor da remessa poderia passar os 92 milhões de euros caso fosse vendida nas ruas do Reino Unido.

As autoridades acreditam que a droga é proveniente da América do Sul e pertence a um grupo organizado.

"Esta é uma quantidade significativa de drogas de classe A que pensamos que possa ter origem na América do Sul", afirma. “A investigação está a ser auxiliada pela Polícia de Sussex e pelas autoridades responsáveis pelas fronteiras e, provavelmente, também vai envolver parceiros internacionais".