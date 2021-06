Homem ameaça com faca funcionários e enfermeiros de hospital em Carnaxide

A PSP de Oeiras deteve um homem, de 46 anos, que ameaçou vários funcionários administrativos e enfermeiros no hospital de Santa Cruz, em Carnaxide, na passada terça-feira.

O suspeito começou por ameaçar o vigilante no local, "apontando-lhe diretamente uma faca tipo militar que foi posteriormente apreendida, para assim conseguir entrar na unidade hospitalar", informaram as autoridades, através de comunicado.



Já no interior do hospital, o homem ameaçou vários funcionários administrativos e enfermeiros, depois de ter sido impedido de entrar e circular em mais áreas daquela unidade de saúde.



As autoridades policiais foram chamadas, e no local encontraram o homem com uma arma branca, a proferir ameaças em tom agressivo a vários funcionários presentes.



No entanto, e apesar de alguma resistência inicial, o suspeito acabou por acatar as ordens da polícia e largou a faca.



O homem já foi ouvido em tribunal, o processo baixou agora a inquérito.