Operação Marquês. Julgamento de Ricardo Salgado volta a ser adiado

O julgamento do antigo banqueiro Ricardo Salgado no âmbito do processo Operação Marquês, que deveria ter arrancado esta segunda-feira, foi adiado pela segunda vez.

Aquela que seria a primeira sessão do julgamento começou com um pedido de adiamento por parte do Ministério Público para poder analisar a contestação de 160 páginas entregue pela defesa do ex-presidente do BES, tendo o Tribunal acedido ao pedido. A próxima sessão está marcada para o dia 6 de julho.

O julgamento fora adiado pela primeira vez no passado dia 7 de junho devido ao prazo para a defesa apresentar a contestação.

Recorde-se que Ricardo Salgado estava acusado de 21 crimes no processo Operação Marquês, mas o juiz de instrução Ivo Rosa decidiu pronunciar o antigo banqueiro, de 76 anos, por apenas três crimes de abuso de confiança, devido a transferências de mais de 10 milhões de euros.