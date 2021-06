Bélgica está nos oitavos de final do Euro’2020

A Bélgica garantiu, esta quinta-feira, um lugar nos oitavos de final do Euro’2020 ao vencer a Dinamarca por 2-1. É a segunda seleção a qualificar-se, depois de Itália ter vencido, na quarta-feira, a Suíça.

A Dinamarca começou a partida, marcada por homenagens a Christian Eriksen, a ganhar. Aos dois minutos, Yussuf Poulsen inaugurava o marcador, com o golo mais rápido da história da competição.

A equipa escandinava continuou a ganhar durante toda a primeira parte do jogo, mas aos 55 minutos Thorgan Hazard igualava o marcador. Quinze minutos depois, Keven de Bruyne fazia o 2-1.

A Bélgica lidera o Grupo B do campeonato europeu de futebol com seis pontos. Seguem-se a Rússia e a Finlândia com três pontos e a Dinamarca com zero.