GNR detém casal responsável por furtos na praia em Armação de Pêra

A GNR deteve, na segunda-feira, um homem e uma mulher, de 27 e 24 anos, respetivamente, por furtos na praia, em Armação de Pêra, no Algarve.

Em comunicado, esta quarta-feira, a força de segurança explica que, no seguimento de uma denúncia a dar conta de que uma mulher, de 25 anos, tinha sido alvo de furto na praia daquela localidade, os militares “desenvolveram um conjunto de diligências que culminaram com a localização e detenção do casal junto a um estabelecimento comercial, quando estes se preparavam para utilizar os cartões bancários da vítima”.

Segundo a mesma nota, os suspeitos estavam ainda na posse dos restantes objetos furtados, bem como outros artigos furtados nas mesmas circunstâncias e que pertenciam a outra vítima, uma mulher de 67 anos.

“No decorrer das diligências policiais foi efetuada uma busca domiciliária à residência dos suspeitos, tendo sido recuperados mais objetos que estão relacionados com outros quatro furtos que ocorreram na mesma praia. Da ação resultou a apreensão de diversos artigos, destacando-se: Nove telemóveis, sete óculos, duas colunas portáteis, um relógio, dois cartões de multibanco, três cartões eletrónicos de uma unidade hoteleira e diversas peças de vestuário e calçado furtado”, informa a GNR.

Os suspeitos foram detidos e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Silves.