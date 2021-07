Vieira ganha 30 milhões com venda secreta da Benfica SAD

Avenda secreta por 50 milhões de euros de 25% da Benfica SAD a um milionário norte-americano, pelo presidente do clube, Luís Filipe Vieira, e o acionista seu amigo e sócio José António dos Santos (conhecido por ‘O Rei dos Frangos’). é um dos elementos centrais que levaram o Ministério Público (MP) a desencadear esta semana a Operação Cartão Vermelho, de que resultou na passada quarta-feira a detenção em Lisboa do líder encarnado e do seu associado – soube o Nascer do SOL de fonte próxima do processo.

O milionário em causa é John Textor, que nos anos 1990 fez fortuna como um dos proprietários da empresa de efeitos especiais Digital Domain, sediada em Los Angeles e com muitos trabalhos produzidos para Hollywood (nomeadamente para o filme Titanic, vencedor de 11 Oscars em 1998 – incluindo o de melhor película, melhor realizador e também melhores efeitos especiais). Textor, considerado um apaixonado do futebol, é o principal acionista da FuboTV, uma plataforma de streaming (transmissão de vídeo em direto via internet) sediada nos EUA e vocacionada para eventos desportivos, e o seu nome tem estado nas últimas semanas em foco na Grã-Bretanha por ter lançado, no mês passado, uma proposta de aquisição do clube londrino Crystal Palace.

A negociação entre Vieira, o ‘Rei dos Frangos’ e Textor culminou há menos de três semanas com a assinatura de um contrato-promessa de compra e venda para a aquisição pelo empresário americano de 25% das ações da Benfica SAD, sem que a venda tivesse sido comunicada à entidade reguladora portuguesa, a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) – o que pode configurar uma grave contraordenação, sujeita a multa elevada –, e até agora Textor apenas adiantou um milhão de euros como sinal, por conta dos 50 milhões de euros que se dispôs a pagar.

Os 25% da SAD vendidos ao norte-americano eram os cerca de 20% que estavam nas mãos de José António dos Santos e de Luís Filipe Vieira, mais à volta de 5% que entretanto – e segundo terá concluído a investigação – o presidente da empresa e do clube – considerado o cérebro da operação – incentivou o ‘Rei dos Frangos’ a adquirir junto dos empresários José Guilherme (conhecido construtor da região de Lisboa, que surgiu envolvido no caso BES/Ricardo Salgado, entre outros) e António Martins, da Quinta de Jugais (empresa de Oliveira do Hospital que produz cabazes de Natal). O clube (Sport Lisboa e Benfica, SGPS) controla 70% do capital da Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD (Sociedade Anónima Desportiva), sendo que o representante dessa parcela do capital é Vieira, que assim continuaria à frente da empresa. Mas, com a venda ao milionário norte-americano, ele e sobretudo o ‘Rei dos Frangos’ terão obtido uma mais-valia superior a 30 milhões de euros (já que estas ações ter-lhes-iam custado à volta de 20 milhões), numa operação em que o MP investiga a possibilidade de ter havido abuso de confiança, relativamente aos restantes acionistas da SAD, uma vez que o negócio não lhes foi comunicado.

Consideram os investigadores que essa mais-valia serviria sobretudo para compensar José António dos Santos (anteriormente detentor, com a sua família, de cerca de 17% da SAD, da qual era o maior acionista individual, possuindo Vieira apenas 3,28% dos títulos) pelo facto de ao longo dos anos ter servido de testa-de-ferro do presidente do clube em diversos negócios em que não podia ser ele a dar o nome.

