Tiago Barbosa Ribeiro: "A candidatura de Rui Moreira é um bazar da direita"

Tiago Barbosa Ribeiro é o candidato do PS à Câmara Municipal do Porto (CMP), que há mais de duas décadas escapa aos socialistas. No entanto, o jovem candidato à autarquia considera que entre a gestão socialista de Fernando Gomes, que liderou a CMP entre janeiro de 1990 e outubro de 1999, e a atual gestão de Rui Moreira, à beira do terceiro e último mandato, o Porto se transformou num donut, uma cidade com buraco ao centro, esvaziada, tanto de pessoas, em especial das classes médias jovens, como de força e representatividade política nacional. E, mais do que isso, de obras estruturantes que se vejam e se sintam numa melhor qualidade de vida dos cidadãos do Porto. Seja como for, Tiago Barbosa Ribeiro, e ainda que tenha escolhido Alberto Martins, um histórico do PS, para liderar a lista à Assembleia Municipal, aposta num conselho estratégico de cerca de 15 pessoas, na sua maior parte independentes, ou de pessoas não filiadas em partidos políticos, como gosta de corrigir.

A sua candidatura ao Porto lembra-me um filme, um clássico dos anos 50 de que vi numa versão nos anos 90, Morto à chegada. A sua candidatura é uma candidatura derrotada à chegada?

É uma ideia errada e que não corresponde àquilo que tem vindo a ser esta candidatura, e o apoio que tenho sentido ao longo destas três semanas. Em política não existem derrotas antecipadas, tal como não existem vitórias antecipadas, e o povo do Porto já mostrou, muitas vezes, que não gosta de posições arrogantes e que é capaz de surpreender os analistas que preconizam derrotas antecipadas. Estou neste combate com muita força, com muito apoio e com muita vontade de apresentar uma visão alternativa para a cidade do Porto.

Muito recentemente, Rui Rio disse que o Rui Moreira e o PS ‘estão feitos’ um com o outro e que a candidatura do PS era ‘acessória’. Doeu-lhe ouvir isto?

Não, nada. Rui Rio tem tendência para falar muito mas para acertar pouco. E não foi o PS que organizou e protagonizou um jantar com Rui Moreira para tentar chegar a um entendimento. Parece que esse jantar não terá corrido muito bem...

... mas agora Rui Rio vem desvalorizar a candidatura do PS, a sua, tomando-a como ‘acessória’. Sente-se desvalorizado?

É normal que Rio Rui sinta necessidade de atacar a candidatura do PS. Lembro que em 2013 Rui Rio e Vladimiro Feliz apoiaram a candidatura de Rui Moreira. Não me candidato para ser vereador de Rui Moreira, candidato-me com um projeto alternativo ao de Rui Moreira. E se não conto com o voto de Rui Rio, conto com os votos de muitos descontentes da gestão de Rui Moreira e que não são tradicionais eleitores do Partido Socialista.

Mas o PSD está a fazer passar a ideia de que o PS só apresenta um candidato como reação à sua própria candidatura, criando um campeonato de segundas figuras.

Percebo essa vontade do PSD, até porque está numa posição muito difícil, teve 10% na cidade do Porto nas últimas eleições, Rui Rio está numa posição muito frágil da sua liderança e quer à força fazer uma prova de vida nestas eleições autárquicas – o que não me parece que lhe esteja a correr especialmente bem –, mas confesso que estou mais focado naquilo em que estou a trabalhar e menos nos tweets de Rui Rio.

Muito recentemente, no Porto, tivemos o primeiro-ministro, lado a lado com Rui Moreira, no lançamento do concurso público para a conceção e construção do Metrobus, no troço Boavista/Praça do Império, um investimento de 66 milhões de euros suportado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). Nesta vinda ao Porto, o secretário-geral do PS esteve consigo?

Obviamente que não lhe vou dizer com quem é que estou ou não estou de forma privada. E falamos de um projeto que envolve a Câmara e o Metro do Porto e onde estavam outros autarcas servidos pela gestão do Metro. O primeiro-ministro, e porque estamos em pandemia, esteve numa cerimónia relativamente restrita.

Não me respondeu se esteve com o secretário-geral do PS nos últimos dias.

Percebo a tentativa, e até percebo a curiosidade, mas não há assunto. O Partido Socialista está unido em torno desta candidatura...

... Está unido depois de ter estado desunido, e isso marcou o arranque da sua candidatura.

Não esteve desunido. O PS tem os seus tempos relativamente ao calendário autárquico. O PS tem estado concentrado no combate a uma pandemia única nas nossas vidas, e na qual também estive concentrado na Assembleia da República, na área do Trabalho e da Segurança Social, nomeadamente na dimensão dos apoios sociais. O PS faz escolhas de acordo com quem pensa que são os melhores para disputarem determinada eleição.

Temos um histórico, houve uma primeira escolha, tida como escolha do secretário-geral do partido, que não passou na concelhia, nem na distrital, caiu, surgiu a sua, que não foi, definitivamente, uma primeira escolha.

Acho que esse assunto não interessa nada aos portuenses. Acho que é matéria para a análise política. O que tivemos foi um processo normal de escolha do Partido Socialista, aliás, fui lendo o meu próprio nome em notícias, em março ou abril, depois também li que não queria ser candidato, sendo que nunca fiz quaisquer declarações sobre o assunto. Neste momento ninguém pode ser candidato a uma autarquia pelo PS sem ter o apoio de todo o partido. Obviamente que tenho o apoio do PS, dos socialistas do Porto e de muitas pessoas que não são do Partido Socialista.

