"Os dirigentes do SLB vão perceber que eu venho em paz"

Por que considera o Benfica tão especial?

Eu não sou uma história americana típica de sucesso. Sim, eu nasci sem nada e tornei-me bem-sucedido… eu sei que parece típico… mas quem é que se importa? É o meu falhanço que ainda me define hoje em dia. O meu falhanço foi público, foi doloroso e eu perdi tudo. Tentei tornar um negócio que estava cheio de parceiros capitalistas numa empresa com um pensamento comunitário, que educasse e treinasse pessoas jovens para criarem trabalhos, construírem negócios e elevarem a comunidade da Flórida. Eu falhei. A minha empresa faliu e eu mudei-me para a China, conseguindo pô-la no mercado de trocas. Eles não queriam saber da comunidade, de todo, era a minha responsabilidade saber isso. E eu não sabia. Quando falhei, passei do topo do mundo para o fundo bastante rápido. Estes amigos falsos desapareceram, o meu nome já não era falado e as únicas pessoas que queriam falar comigo era jogadores de futebol americano jovens e as famílias que eu estava a ajudar no FC Florida. Eles conheciam-me longe do negócio e não se importavam com o meu falhanço. O estádio passou a ser o único sítio onde eu podia ir para fugir da tempestade que me rodeava. Estes miúdos precisavam da minha ajuda e eu vir-me-ia a aperceber que também precisava da deles. Então, saí das salas de reuniões onde tive sucesso e passei a ser nada mais do que um voluntário, enquanto planeava a minha recuperação financeira.

