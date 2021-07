Crédito à habitação. Taxa de juro implícita desceu para 0,811% em junho

A taxa de juro implícita no crédito à habitação desceu para 0,811% no mês de junho, um valor que é inferior em 0,9 pontos base (p.b.) ao registado no mês anterior. Os dados foram avançados esta terça-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) que revela ainda que, nos contratos celebrados nos últimos três meses, a taxa de juro foi 0,693% (0,677% no período precedente).

Para o destino de financiamento aquisição de habitação, o mais relevante no conjunto do crédito à habitação, a taxa de juro implícita para o total dos contratos desceu para 0,828% (-1,0 p.b. face a maio).

Já nos contratos celebrados nos últimos três meses, a taxa de juro aumentou pelo segundo mês consecutivo, fixando-se em 0,686% (0,671% no mês anterior).

Detalha ainda o gabinete de estatística que, considerando a totalidade dos contratos, o valor médio da prestação subiu três euros, para 235 os euros. Deste valor, 38 euros (16%) dizem respeito a pagamento de juros e 197 euros (84%) a capital amortizado. Nos contratos celebrados nos últimos três meses, o valor médio da prestação subiu 12 euros, para 292 euros.

Ainda relativamente ao mês em análise, o INE informa que o capital médio em dívida para a totalidade dos contratos subiu 451 euros face ao mês anterior, fixando-se em 56 462 euros. Para os contratos celebrados nos últimos três meses, o montante médio do capital em dívida foi 114 865 euros, mais 510 euros que em maio.