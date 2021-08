ASAE encerra estabelecimento ilegal com mais de 400 clientes em Santiago do Cacém

A autoridade de fiscalização também apreendeu uma aparelhagem de som profissional no valor de 5 mil.





A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) encerrou, este sábado à noite, um estabelecimento ilegal em Santiago do Cacém, no qual estavam “mais de 400 clientes” sem cumprir as regras de prevenção da covid-19.

A atuação ocorreu na sequência de uma ação inspetiva, direcionada ao cumprimento das medidas previstas pela covid-19, tendo resultado “no encerramento imediato e coercivo do estabelecimento, originando a instauração de um processo-crime por usurpação/aproveitamento de obra usurpada", indica o comunicado da ASAE.

Para além de ter sido instaurado um processo-crime e os respetivos processos contraordenacionais, a autoridade também apreendeu "uma aparelhagem sonora profissional, dotada de mesa misturadora de música, com amplificador e oito colunas de som, no valor total de 5.000 euros", acrescentou a ASAE.