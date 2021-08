Velocista Cátia Azevedo qualifica-se para as semifinais dos 400 metros

Cátia Azevedo qualificou-se, esta terça-feira, para as semifinais dos 400 metros dos Jogos Olímpicos de Tóquio. A velocista portuguesa terminou a segunda série no terceiro lugar, com o tempo de 51,26 segundos.

A atleta, de 27 anos, conseguiu disputar pela segunda vez a competição olímpica ao terminar a prova de qualificação em 50,49 segundos – um recorde pessoal e nacional – em Huelva, no início de junho. Nos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro, em 2016, a portuguesa alcançou o 31.º lugar.

As semifinais dos 400 metros realizam-se na quarta-feira, a partir das 19h30 locais (11h30 em Lisboa), e a final na sexta, às 21h35 (13h35).