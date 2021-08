Tribunal considera totalmente improcedente queixa do PSD contra candidatura de Santana Lopes à Câmara da Figueira

O tribunal decidiu ser totalmente improcedente o pedido de impugnação apresentado pelo PSD à candidatura de Santana Lopes à Câmara Municipal da Figueira da Foz, apurou o Nascer do SOL.

Recorde-se que os sociais-democratas, liderados por Pedro Machado, deram entrada em tribunal com um pedido de impugnação à candidatura de Santana Lopes à Figueira da Foz, alegando que a campanha do antigo primeiro-ministro apresenta denominações diferentes na mesma candidatura.

"Apresenta-se com a denominação ‘Pedro Santana Lopes Figueira a Primeira’ e outras vezes com a denominação ‘Figueira a Primeira’ o que não se pode admitir e a lei não consente", lia-se no documento entregue pelo PSD em tribunal, e no qual acusava o Grupo de Cidadãos Eleitores ( o movimento independente de Santana Lopes) de não comprovar "o cumprimento do número mínimo de proponentes, nem para estas candidaturas, nem para todas as candidaturas das freguesias do concelho da Figueira da Foz".

Já Santana Lopes, que presidiu a autarquia da Figueira, entre 1998 e 2001, considerou que o pedido de impugnação apresentado pelos sociais-democratas, que agora cai por terra, foi uma tentativa do partido "de procurar protagonismo".

Além do antigo primeiro-ministro, concorrem à Câmara da Figueira da Foz o atual presidente Carlos Monteiro, do PS, – substituto de João Ataíde aquando a sua ida para o Governo em 2019, Pedro Machado, do PSD, Bernardo Reis (CDU), Rui Curado Silva (BE), Miguel Mattos Chaves (CDS-PP) e João Paulo Domingues (Chega).