Lourenço Ortigão: "Nunca procurei ter poder dentro deste meio"

A primeira pergunta que se impõe é: como é que um benfiquista tão atento ao clube agenda a entrevista para a hora do jogo [Benfica-Spartak Moscovo, jogo da 2.ª mão da 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões]? [Vira o ecrã do computador para mostrar o jogo a dar na televisão] Está explicado [risos]? Hoje estive a trabalhar e ou teríamos de adiar ou tinha que ser a esta hora. Como dou sempre prioridade ao trabalho... Gosto muito do Benfica, mas gosto mais de trabalhar e esta entrevista faz todo o sentido. Mas se houver algum golo eu faço sinal [risos].

Falando um bocadinho mais a sério, mas aproveitando a onda do futebol, como foi o processo de ‘transferência’ para a SIC? Foi complicado ou foi uma decisão fácil?

Não foi uma transferência. No fundo eu e a minha equipa decidimos que precisávamos de dar outro rumo à minha carreira. Por vários motivos, e por respeito à TVI, nunca ‘jogámos’ nos bastidores. A nossa primeira decisão foi no sentido de desvincular-me da TVI - porque sentíamos que aquilo não era o que desejaríamos para nós para já, para os projetos que estavam propostos, e só posteriormente perceber como é que o mercado reagia. Inevitavelmente, depois, acabei por ter este convite da SIC que foi não mais do que uma conversa em que se tentou perceber de que forma é que eu poderia crescer. Aqui pesou muito também o facto de a SIC ter uma plataforma que produz séries, filmes e estar muito ativa no streaming. Nós, enquanto atores, precisamos muito dessa oferta. Na TVI, por enquanto, não existe tanto essa oferta de séries e filmes, por isso a ligação que tenho neste momento com a SIC é o melhor dos dois mundos. Tenho um compromisso como base da SIC e depois tenho também oportunidade de poder fazer séries ou filmes - aqui ou lá fora -, com o devido apoio por parte do Daniel [Oliveira] e da SIC.

Mas, tendo em conta a rivalidade entre as duas estações – e a sempre presente guerra de audiências –, pode comparar-se a tua mudança a às saídas dos jogadores do Benfica para o Sporting ou vice-versa? Foi mais difícil decidires sair da TVI ou fazer a preparação para três capas da Men’s Health? És aliás o único com essa marca...

E da GQ também fiz três [risos]. A decisão não foi difícil, antes de mais pela administração, com quem mantenho contacto, e essas pessoas estiveram sempre a par das minhas intenções e do que desejaria de facto para mim. Há aqui uma diferença entre o que é a direção e o que é a administração. A administração gere a empresa e a direção gere a grelha. Eu tenho a consciência de que não apanhei ninguém de surpresa porque em privado e a quem de direito consegui expor sempre o que sentia. Isso é o que me faz ter a consciência tranquila e a leveza que tenho hoje. Eu era incapaz de desrespeitar a TVI ou quem lá trabalha fazendo um golpe na vanguarda, mudar de direção e apanhar toda a gente de surpresa, nunca o faria. Por isso é que saí da TVI no dia 30 de junho ou 1 de julho e só hoje [10 de agosto] é que estamos aqui a falar da minha ida para a SIC. A decisão foi sempre normal. Não digo que não houve tentativas para que eu ficasse porque acho que também por parte da TVI existe alguma pena de que eu tenha saído - e eu também a tenho -, mas olhámos para os projetos que estavam em cima da mesa e as propostas de trabalho que iria ter num futuro próximo e, na verdade, eu não gravava desde a [novela] Prisioneira, que foi há dois anos. Fiz entretanto uma série [Pecado], que também não estreou e a proposta que eu teria era também de novela - e ainda teria de esperar uns meses. Com 32 anos o que eu mais quero é trabalhar e diversificar, não podia nem quereria ficar tanto tempo sem estar no ativo. Por esse motivo, esta decisão de sair foi natural. A decisão de entrar na SIC se calhar custou-me mais do que sair da TVI porque, aí sim, pensei que estaria a ir para um ‘rival’, mas sem nenhum tipo de peso na consciência tendo em conta que mesmo depois de ter saído da TVI, e ainda hoje, continua a haver contacto e respeito entre mim e as pessoas que me merecem esse respeito no grupo Media Capital.

Sempre mostraste que és muito ligado à família e que o teu núcleo familiar é muito importante na tua vida. Os teus mais próximos tiveram algum peso nesta decisão ou tomaste-a sozinho?

Partilhei com os meus pais sempre que poderia tomar alguma decisão. O momento de decidir foi mais discutido, obviamente aqui em casa também. Ouvi muito a opinião da Kelly [Bailey] porque é a pessoa que melhor me conhece e que mais convive comigo, e é uma opinião que me interessa muito porque tem uma cabeça muito parecida com a minha. Mas também partilhei com a Vanessa Veloso, minha agente, e com o [João] Belo, meu publicist, nós fazemos uma equipa já há muitos anos. É uma decisão que é deles também, assim como as suas consequências. Decidi com o meu núcleo, João, Vanessa, Francisco, que também trabalha na [agência] Naughty Boys, e a Kelly. Os meus pais foram sabendo, claro que antes de anunciar fosse o que fosse, mas hoje em dia tento ao máximo isentar os meus pais de uma carga de decisões porque eu já sei muito bem aquilo que quero. Vivo comigo, trabalho comigo, eu é que sei como é o meu dia a dia [risos]. Os meus pais também sabem pôr as coisas no lugar e no fundo o que eles querem é só que eu esteja bem, por isso, dizem-me sempre: ‘Se estás bem vai para onde tu quiseres. Se queres mudar de área muda, se quiseres ficar fica, mas sê feliz’.

Nestes últimos 12 anos em que estiveste na TVI fizeste uma média de um projeto por ano, quase exclusivamente novelas. A saída também se prendeu com o objetivo de dar o salto deste estatuto de ‘galã das novelas’, que provavelmente nunca irias deixar de ter?

Exato, é um dos motivos. A oferta da TVI é mais limitada às novelas, tendo em conta que nunca enveredei para a parte de entretenimento por opção do canal – podia ter surgido e acabou por não acontecer. Assim sendo, como ator, só tinha novelas ou ir ao programa cozinhar ou ser entrevistado. Nesta fase da minha vida eu preciso de mais. Dentro da TVI até poderia ter a liberdade de fazer coisas para a RTP ou para fora, que sei que teria sempre o apoio deles, mas se o meu contrato era com a TVI eu também teria de ter ali ofertas que me completassem. As novelas, para nós atores, são coisas que gostamos de fazer, estamos muito tempo uns com os outros e criamos laços para a vida mas, no final de contas, também queremos entrar nesta parte do streaming, das séries mais curtas, dos filmes, porque dá para trabalharmos com mais tempo e também é importante para nós trabalharmos com outras pessoas, conhecermos novos realizadores, novos diretores de fotografia, trabalharmos com outros atores. É importante essa mudança e já há alguns anos que sentia que precisava de um refresh, e foi o que fiz.

