Festa portuguesa na fase de apuramento para Liga Conferência Europa. Santa Clara vence Partizan por 2-1

O Santa Clara continua invicto no seu caminho para o acesso à nova competição da UEFA, Liga Conferência Europa, ao vencer o Partizan por 2-1, na primeira mão do playoff, esta quinta-feira.

A equipa comandada por Daniel Ramos marcou os dois golos na primeira parte do jogo: aos 4', o avançado Carlos Júnior inaugurou o marcador e já no tempo de compensação, aos 49', Morita fez os adeptos celebrarem mais um lance que correu da melhor maneira para os açorianos. Na segunda parte, a formação sérvia reduziu a diferença, logo aos 54', acertando com o esférico dentro da baliza de Ricardo Fernandes.

A equipa dos Açores somou a quinta vitória consecutiva em cinco partidas a contar para a Liga Conferência Europa e irá levar esta pequena, mas valiosa vantagem para Belgrado, onde irá defrontar o Partizan, dentro de uma semana, 26 de agsoto, no jogo da segunda mão do playoff.

Também esta noite, o Paços de Ferreira surpreendeu a Europa, ao vencer o favorito Tottenham por 1-0, no Estádio do Capital do Móvel.